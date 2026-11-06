Liberty Galaţi: Guvernul anunţă şase luni în plus pentru salarii din Fondul de Garantare şi negocieri cu cinci investitori

Guvernul a anunţat astăzi, 6 noiembrie 2026, noi măsuri pentru salvarea Combinatului Siderurgic Liberty Galaţi şi protejarea celor aproximativ 2.400 de salariaţi activi.

Premierul Luca Niculescu a convocat vineri, la Palatul Victoria, Comitetul Interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galaţi SA şi Liberty Tubular Products Galaţi SA, reuniune în cadrul căreia a fost analizat noul plan de restructurare propus de administratorii concordatari.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, Comitetul, coordonat de vicepremierul Marian Neacşu, a recomandat creditorilor aprobarea noului plan de restructurare. Executivul consideră că adoptarea acestuia este esenţială pentru evitarea falimentului combinatului şi păstrarea capacităţilor de producţie.

Salariile, plătite din Fondul de garantare încă şase luni

Una dintre măsurile anunţate vizează plata drepturilor salariale pentru cei 2.400 de angajaţi activi. Ministerul Muncii urmează să prelungească cu şase luni perioada în care aceştia pot primi bani din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, gestionat prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). Cele şase luni ar urma să ofere timp pentru derularea negocierilor cu potenţialii cumpărători şi identificarea unei soluţii pentru relansarea activităţii industriale.

Cinci investitori interesaţi, trei au analizat deja combinatul

În acelaşi interval, autorităţile intenţionează să deruleze procedura de negociere directă cu cinci mari investitori interesaţi de preluarea combinatului. Potrivit Guvernului, trei dintre aceştia au analizat deja perspectiva unei investiţii la Galaţi. Comunicatul nu precizează numele investitorilor şi nici calendarul concret al negocierilor, dar din sursele noastre se pare că este vorba despre: grupul indian Jindal, ucrainieni de la Metinvest, compania românească UMB, grupul de firme irakian Galiwa şi chinezii de la Risun.

Planul trebuie aprobat înainte de 9 noiembrie

Guvernul avertizează că aprobarea planului de restructurare înainte de termenul-limită de 9 noiembrie este esenţială pentru evitarea intrării în faliment a Combinatului Siderurgic Galaţi.