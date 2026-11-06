Bustul Episcopului Melchisedec Ștefănescu, dezvelit la Galați: Monumentul a fost amplasat simbolic între Catedrala Arhiepiscopală și Universitate

Cetatea Sfântului Andrei de la Dunărea de Jos a fost, timp de două zile, gazda unor ample manifestări științifice și omagiale dedicate memoriei marelui ierarh, teolog, istoric și membru al Academiei Române, Melchisedec Ștefănescu (1823–1892). Organizat de Arhiepiscopia Dunării de Jos în colaborare cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, evenimentul a marcat un moment de profundă recunoștință față de ctitorul eparhiei gălățene.

Cel mai important moment al manifestărilor din această vineri, 6 noiembrie, l-a reprezentat dezvelirea și sfințirea bustului marelui episcop Melchisedec. Realizat prin efortul comun al Arhiepiscopiei și al Universității din Galați, monumentul a fost amplasat într-un loc cu o puternică încărcătură simbolică: exact între Catedrala Arhiepiscopală și sediul central al Universității. De acum înainte, opera de artă va veghea spațiul public ca un simbol al legăturii indisolubile dintre credință, istorie și educație.

La ceremonie a participat Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian, alături de cadre universitare, clerici, cercetători și numeroși studenți. Evocarea ierarhului s-a împletit și cu un omagiu adus mitropolitului Antonie Plămădeală, la centenarul nașterii sale, doi mari dascăli ai culturii române.

„De la Melchisedec la Antonie Plămădeală este o cale străbătută de doi mari dascăli de cuget şi simţire românească care au mare actualitate prin viaţa lor şi prin lăsământul lor în viaţa bisericii de astăzi şi a patriei noastre, ca păstori apropiaţi de popor şi de slujitori, mari oameni de cultura şi patrioţi luminaţi, sinceri şi adevăraţi”, a subliniat IPS Casian în cuvântul său.

Sărbătoarea din aceste zile a deschis oficial și seria evenimentelor dedicate Lunii Sfântului Apostol Andrei, marcând totodată 34 de ani de când ocrotitorul României a fost proclamat patron spiritual al orașului Galați. Manifestările de la Dunărea de Jos vor continua în perioada următoare peste Prut, în localitățile Cahul și Stolniceni.