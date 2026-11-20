Sportivii de la Jolie Dance Galaţi au avut o evoluţie foarte bună la Cupa Hobby Dance, desfăşurată în weekendul trecut, întorcându-se acasă cu numeroase premii şi clasări pe podium.
Sub îndrumarea antrenorului Coman Eduard, alături de antrenoarea Julia Ioniţă, copiii au demonstrat că antrenamentele constante, ambiţia şi pasiunea pentru dans pot aduce rezultate frumoase.
Printre cele mai importante rezultate obţinute se numără:
LOCUL I
- Raluca Corjoş – FS 2D
- Sofia Balaban – FS 2D
- Sofia Constandache – FS 1D
- Alex şi Olivia – Debutanţi
- Cezar şi Miruna – Pre 2D
- Nuţu şi Raisa – Basic Latino
- Patricia Bărbuţă – Clasa E
LOCUL II
- Ionuţ şi Ania – Basic Latino
LOCUL III
- Matei şi Andra – Pre 3D
- Ionuţ şi Ania – Basic Standard
- Iosif şi Teodora – Clasa E Mix
Alte rezultate:
- Nuţu şi Raisa – Locul IV Basic Standard
- Patricia Bărbuţă – Locul IV Open Standard
- Sofia Balaban – Locul V FS 2D
- Ciprian şi Carina – Locul V Clasa E Mixt
- Maria Toderăşcu – Locul VI Clasa H
- Ionuţ şi Antonia – Locul VII Clasa H
Antrenorul Coman Eduard s-a declarat mulţumit de rezultatele obţinute şi, mai ales, de progresul sportivilor:
„Mă bucur să văd că munca depusă la antrenamente se reflectă în evoluţia copiilor. Fiecare rezultat este important şi ne motivează să continuăm. Le mulţumesc copiilor pentru implicare şi părinţilor pentru susţinere. Avem în faţă noi provocări şi ne pregătim deja pentru următoarea competiţie, care va avea loc chiar la Galaţi, în acest weekend.”
Pentru sportivii Jolie Dance urmează o nouă ocazie de a-şi demonstra pregătirea şi de a reprezenta cu mândrie oraşul Galaţi.
Felicitări tuturor copiilor, părinţilor şi antrenorilor pentru munca şi rezultatele obţinute!