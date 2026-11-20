Sala Siderurgistul a găzduit joi la amiază partida CSU Galaţi – CNE Sighişoara, care a contat pentru cea de-a 10-a etapă din seria B a Diviziei A la handbal masculin. Suspansul a fost maxim şi deznodământul la final cel scontat.

Surprinzător, tinerii handbalişti de la Centrul Naţional de Excelenţă Sighişoara au jucat curajos, au profitat şi de ratările exasperante ale gazdelor şi au condus pe tabela de marcaj până în min.57.08. Finalul a fost dramatic, gălăţenii au revenit incredibil, au egalat, după care experimentaţii Mârşiu şi Costea au marcat două consecutive şi au întors soarta jocului.

Rezultat final: CSU GALAŢI – CNE Sighişoara 27-25 (11-13).

Lotul gălăţean: Dinu 2 intervenţii, Cloşcă 11 int, Cr.Bitire – Anton 2 goluri, Şerban, Mârşiu 2 g, Buţea 3 g, Chertif, Ioniţă, Lupu, Costea 8 g, Bogos, Ionescu 1 g, Eros 8 g. CSU Galaţi se menţine pe locul 8 cu 6 puncte şi va juca următorul meci pe 29 noiembrie, în deplasare cu Poli Iaşi.