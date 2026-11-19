Piaţa auto din România trece printr-o schimbare rapidă de structură, în condiţiile în care motorizările electrificate câştigă tot mai mult teren, iar automobilele echipate exclusiv cu motoare pe benzină sau diesel înregistrează scăderi abrupte. Tendinţa este şi mai accentuată la nivel european, unde înmatriculările de maşini complet electrice au crescut cu peste 60% în luna octombrie 2026 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, informează News.ro.
Potrivit datelor publicate de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), vehiculele electrificate — electrice, plug-in hybrid, full-hybrid şi mild-hybrid — au ajuns în octombrie să reprezinte aproximativ 68% din piaţa auto din România, devenind de departe principala categorie de propulsie aleasă de şoferi.
Evoluţia fiecărui segment în parte arată o polarizare puternică între tehnologiile noi şi motorizările clasice:
La nivel continental, tranziţia către mobilitatea electrică accelerează puternic, susţinută de subvenţiile guvernamentale, preţurile ridicate ale petrolului şi oferta tot mai bogată de modele accesibile, transmite Reuters. Potrivit datelor publicate de E-Mobility Europe, New Automotive şi Fier Automotive pentru 18 pieţe europene majore, în octombrie au fost înmatriculate 295.252 de automobile complet electrice, reprezentând o cotă de piaţă de 32,1%.
De la începutul anului şi până la finalul lunii octombrie 2026, înmatriculările de maşini electrice din Europa au atins 2,33 milioane de unităţi, în creştere cu 40,7% faţă de intervalul similar din 2025, chiar în contextul în care la Bruxelles continuă dezbaterile privind o posibilă relaxare a ţintelor europene de reducere a emisiilor pentru anul 2035, potrivit stiripesurse.ro.
Clasamentul european evidenţiază însă diferenţe majore între state în ceea ce priveşte ritmul electrificării: