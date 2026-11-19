Piaţa auto din România trece printr-o schimbare rapidă de structură, în condiţiile în care motorizările electrificate câştigă tot mai mult teren, iar automobilele echipate exclusiv cu motoare pe benzină sau diesel înregistrează scăderi abrupte. Tendinţa este şi mai accentuată la nivel european, unde înmatriculările de maşini complet electrice au crescut cu peste 60% în luna octombrie 2026 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, informează News.ro.

România trece pe electrificat: 68% din piaţă şi declin istoric pentru diesel

Potrivit datelor publicate de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), vehiculele electrificate — electrice, plug-in hybrid, full-hybrid şi mild-hybrid — au ajuns în octombrie să reprezinte aproximativ 68% din piaţa auto din România, devenind de departe principala categorie de propulsie aleasă de şoferi.

Evoluţia fiecărui segment în parte arată o polarizare puternică între tehnologiile noi şi motorizările clasice:

Plug-in hybrid (PHEV): Au înregistrat o creştere spectaculoasă de 128%, ajungând la o cotă de piaţă de 17%. O parte importantă o reprezintă vehiculele electrice cu autonomie extinsă, 596 de astfel de maşini fiind omologate ca plug-in hybrid deoarece folosesc un motor termic pentru încărcarea bateriei.

Autoturisme pur electrice (BEV): Au consemnat un avans de 46% faţă de octombrie 2025, atingând o cotă de piaţă de 12,5%.

Mild-hybrid (MHEV): Au scăzut cu 17,7%, până la o cotă de 19,5%. Segmentul, dominat de modelele Dacia fabricate la Mioveni şi Ford produse la Craiova, a fost influenţat de calendarul şi procedurile programului Rabla.

Full-hybrid (FHEV): Au înregistrat un recul de 7,6%, dar păstrează o pondere importantă de 19,3% din piaţă, evoluţia fiind de asemenea afectată de efectele întârziate ale programului Rabla.

Benzină: Motorizările clasice pe benzină au pierdut 25% din volum, coborând la o cotă de piaţă de 29%.

Diesel: Cea mai dramatică prăbuşire a fost consemnată la motoarele diesel, ale căror înmatriculări s-au redus cu 62%, ajungând la o cotă de numai 2,9%.

Explozie a vânzărilor electrice în Europa: Aproape o treime din piaţă

La nivel continental, tranziţia către mobilitatea electrică accelerează puternic, susţinută de subvenţiile guvernamentale, preţurile ridicate ale petrolului şi oferta tot mai bogată de modele accesibile, transmite Reuters. Potrivit datelor publicate de E-Mobility Europe, New Automotive şi Fier Automotive pentru 18 pieţe europene majore, în octombrie au fost înmatriculate 295.252 de automobile complet electrice, reprezentând o cotă de piaţă de 32,1%.

De la începutul anului şi până la finalul lunii octombrie 2026, înmatriculările de maşini electrice din Europa au atins 2,33 milioane de unităţi, în creştere cu 40,7% faţă de intervalul similar din 2025, chiar în contextul în care la Bruxelles continuă dezbaterile privind o posibilă relaxare a ţintelor europene de reducere a emisiilor pentru anul 2035, potrivit stiripesurse.ro.

Clasamentul european evidenţiază însă diferenţe majore între state în ceea ce priveşte ritmul electrificării: