Accident mortal pe DN 26, la Șivița: O femeie a murit și trei persoane au fost rănite după un impact frontal violent

Un accident rutier extrem de grav s-a produs duminică, 11 octombrie 2026, în jurul orei 16:00, pe DN 26, pe raza localității Șivița din județul Galați. Evenimentul s-a soldat cu decesul unei persoane și rănirea gravă a altor trei, după ce un autoturism a pătruns pe sensul opus de mers. Polițiștii Biroului Rutier Galați au intervenit de urgență la fața locului în urma unui apel la numărul 112.

Din primele verificări efectuate de polițiști, s-a stabilit că un bărbat de 61 de ani, din municipiul București, în timp ce conducea un autoturism pe DN 26, din direcția Foltești către municipiul Galați, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Mașina condusă de acesta a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală cu un autoturism care circula regulamentar, la volanul căruia se afla o femeie de 56 de ani, din localitatea Frumușița.

Impactul violent a fost fatal pentru șoferița de 56 de ani, care a decedat. De asemenea, alte trei persoane au fost rănite și au avut nevoie de transport urgent la spital: două femei de 83 și 88 de ani, din municipiul Galați, pasagere în mașina bucureșteanului, și un bărbat de 43 de ani, din comuna Frumușița, pasager în celălalt autoturism. Șoferul de 61 de ani a fost testat pentru alcool și substanțe psihoactive, ambele rezultate fiind negative.

Oamenii legii continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs tragedia. „În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier și pentru luarea măsurilor legale care se impun”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Galați.