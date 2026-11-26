Componentele de hobane furate de la podul hobanat peste Siret de pe DEx6 Galați – Brăila erau în cutii depozitate undeva departe de pod, în șantier, dar spre exterior, într-o zonă nu departe de punctul de pază. Nu sunt acolo camere. Nu este exclus să fie un jaf la pont. Furtul ar putea cauza și șase luni de întârziere la darea în folosință a întregului ansamblu, deoarece hobanele care au dispărut nu pot fi luate din România și au fost comandate în Italia.

„Erau dezasamblate componentele furate, cam 62, nu au furat hobana cu totul. Fiecare hobană are în jur de 39–96 de cabluri, dar au fost luate doar din partea de ancoraje cu toate anexele pe care le au, cu șuruburi, piulițe, toate prinderile. Sunt de diferite dimensiuni, de la câteva kilograme până la zeci de kilograme. Au fost furate destul de multe, erau în lăzi. Contravaloarea lor era undeva la 1 milion de lei. Punctul nostru de vedere e că a fost o colaborare a celor care le-au luat. Nu știu dacă au venit la pont. Ceva de genul. Astea sunt niște piese pe care nu poți să le folosești oriunde. Presupun că n-au știut ce-i. S-au bucurat că au greutate, că sunt grele. Presupun, da. Nici n-au știut ce e, despre ce e vorba. La fier vechi să fi ajuns, presupun. Aproximativ în luna iulie, iunie–iulie, s-a observat lipsa lor. Inginerul de șantier cine a constatat? Exact, colegul meu care se ocupă de șantierul de aici și care a vrut să le monteze. Când trebuia să ne apucăm de montat, atunci s-a observat că nu sunt toate, adică o parte din ele nu mai sunt”, a precizat Gabriel Nunu, reprezentantul constructorului.

Furtul ar fi avut loc de-a lungul mai multor luni. Hoții nu sunt găsiți. „Din primele verificări a reieșit că faptele ar fi fost comise în perioada cuprinsă între sfârșitul anului 2025 și momentul sesizării poliției, luna iulie 2026. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt, cercetările fiind continuate”, a precizat Oana Munteanu Hahui, IPJ Galați.

Reprezentanții beneficiarului CNAIR au fost anunțați despre situația creată de furt. „Practic, drumul în sine este finalizat în proporție de 99%. Ar mai trebui finalizat podul hobanat peste râul Siret. Din păcate, nu se poate finaliza acest pod anul acesta, deoarece s-au furat și hobane și sisteme de prindere ale hobanelor. Aceste hobane sunt făcute, sunt produse adaptat la fiecare pod în parte. Ca atare, constructorul trebuie să aștepte acum să-i vină un nou set de hobane pentru a le înlocui. Fără ele nu se pot continua lucrările, deoarece în funcție de încărcarea podului aceste hobane se tensionează și se detensionează. Deci, în absența lor, riscul ar fi să cadă podul”, a precizat Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.

Podul hobanat peste Siret (DEx6 Brăila–Galați): Are o lungime de 307,75 metri (făcând parte dintr-un ansamblu mai amplu de viaducte și poduri). Este depășit, în categoria sa constructivă (poduri hobanate), de Podul de la Agigea (peste Canalul Dunăre–Marea Neagră), care este cel mai mare pod hobanat din țară. Valoarea totală a contractului pentru proiectarea și execuția întregului drum expres (care are 10,76 km și include acest pod, alte două poduri, două viaducte și un pasaj) este de 449,42 milioane de lei fără TVA (echivalentul a aproximativ 90 de milioane de euro). Din această sumă totală, ansamblul de poduri și viaducte peste Siret (în lungime totală de aproape 1,8 km, din care podul hobanat are 307,75 metri) reprezintă cea mai mare parte a costurilor — estimată în jurul a 75 de milioane de euro — din cauza complexității tehnice a lucrării. Lucrările sunt realizate de o asociere de firme și sunt finanțate din fonduri europene (asocierea de firme controlată de Dorinel Umbrărescu: Spedition UMB, Tehnostrade și SA&PE Construct).

Darea în folosinţă a Drumului Expres Brăila–Galaţi (DEx6) a fost amânată pentru anul 2027, după ce persoane necunoscute au furat o parte dintre hobanele şi sistemele de prindere ale podului peste râul Siret, blocând astfel finalizarea lucrărilor în acest an.

Deşi proiectul în lungime de 10,76 kilometri, executat de grupul UMB, ajunsese la un stadiu fizic de aproximativ 99%, şantierul podului hobanat este în prezent oprit. Potrivit reprezentanţilor CNAIR, un prim furt masiv de componente a fost descoperit în urmă cu aproximativ două luni, însă sustragerile ar fi continuat şi ulterior, în condiţiile în care paza şantierului se afla în responsabilitatea constructorului. Fără aceste cabluri speciale, lucrările de montare şi betonare a dalelor căii de rulare nu pot continua, deoarece structura riscă să se prăbuşească. La începutul lunii noiembrie, pe pod erau montate doar 64 din cele 96 de hobane prevăzute în proiect şi 32 din cele 204 dale.

Constructorul a notificat CNAIR că piesele furate, fiind realizate la comandă specială, nu mai pot fi fabricate şi livrate până la sfârşitul anului 2026, ceea ce face imposibilă darea în trafic a drumului expres în acest an. Pentru recuperarea prejudiciului şi identificarea autorilor, antreprenorul a depus plângere la Poliţie, iar oficialii CNAIR au catalogat incidentul drept o „pagubă naţională”.