Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, s-a aflat miercuri, 25 noiembrie 2026, în mijlocul elevilor de la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Andrei” din Galaţi, înaintea marii sărbători a ocrotitorului spiritual al instituţiei de învăţământ şi al municipiului Galaţi.

În Capela „Sf. Ap. Andrei” din incinta şcolii, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în prezenţa elevilor, a preoţilor profesori şi a cadrelor didactice. Seminarul gălăţean reuneşte în prezent aproximativ 550 de elevi, de la clasa pregătitoare până la clasa a XII-a.

„Andreienii tineri ai seminarului sunt misionari credibili în familiile lor”

În cuvântul adresat tinerilor, Arhiepiscopul Dunării de Jos a apreciat implicarea elevilor şi a părinţilor în viaţa educaţională, culturală şi spirituală a şcolii.

„Andreienii tineri ai seminarului sunt misionari credibili în familiile lor, pentru părinţii, bunicii şi fraţii lor, şi avem bucuria să vedem cum lucrează Dumnezeu prin Sfântul Apostol Andrei, dacă privim cu atenţie la potenţialul extraordinar – şi liturgic, şi cultural, şi spiritual, şi educaţional – al părinţilor, profesorilor şi elevilor Seminarului «Sfântul Apostol Andrei». Sfinte Apostole Andrei, roagă-l pe Hristos Domnul să ocrotească neîncetat şcoala aceasta şi pe toţi tinerii şi familiile lor!”, a transmis Înaltpreasfinţitul Părinte Casian.

Sprijin pentru elevii din căminul şcolii

La finalul întâlnirii, Părintele Arhiepiscop a reînnoit bursa de hrană acordată celor 55 de elevi cazaţi în căminul Seminarului Teologic şi le-a oferit daruri tuturor tinerilor prezenţi.