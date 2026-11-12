Oportunitate pentru tinerii din Galați: 20 de locuri gratuite și transport asigurat la Business Days București 2026

Consiliul Județean Galați, în parteneriat cu Business Days și Fundația Suflare de Viață, le oferă unui număr de 20 de tineri din județ șansa de a participa gratuit la Business Days București 2026, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate antreprenoriatului, inovației și dezvoltării profesionale din România. Evenimentul va avea loc pe 23 noiembrie 2026, la Radisson Blu Hotel din Capitală.

Pe lângă accesul la conferință, Consiliul Județean Galați le asigură celor 20 de participanți selectați și transportul dus-întors pe ruta Galați – București – Galați.

„Dezvoltarea județului Galați înseamnă mai mult decât investiții în infrastructură. Înseamnă investiții în oameni, în educație, în inițiativă și în oportunitățile care pot transforma ideile tinerilor în afacerile de mâine. Prin această inițiativă, susținem dezvoltarea unei culturi antreprenoriale puternice și conectarea tinerilor la mediul de afaceri național. Ne dorim ca tinerii să se întoarcă acasă cu idei noi, contacte valoroase și perspective concrete pentru a dezvolta proiecte și afaceri în județul Galați”, a transmis Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Ce beneficii au tinerii selectați

Pe parcursul evenimentului din 23 noiembrie, participanții din județul Galați vor avea parte de un program intensiv de formare și networking:

10 sesiuni de dezvoltare dedicate leadershipului, inteligenței artificiale, marketingului, vânzărilor, strategiei și antreprenoriatului.

Interacțiuni directe cu antreprenori, investitori și mentori din întreaga țară, care pot deschide noi perspective de colaborare.

Posibilitatea de a aplica separat la secțiunea Pitching Arena, unde tinerii își pot prezenta propriile proiecte antreprenoriale în fața investitorilor.

Cum și până când se fac înscrierile

Tinerii din județul Galați interesați să participe la Business Days București 2026 se pot înscrie până pe data de 19 noiembrie 2026, în limita locurilor disponibile, completând formularul online de înscriere pus la dispoziție de organizatori.

Potrivit organizatorilor, completarea formularului reprezintă manifestarea interesului de participare, iar persoanele selectate pentru cele 20 de locuri vor primi confirmarea oficială prin e-mail sau telefon.