Lecție de viață în „Școala Altfel” pentru elevii Școlii Gimnaziale nr. 18 din Galați

O experiență educativă de neuitat pentru elevii clasei a III-a de la Școala Gimnazială nr. 18 din Galați, în cadrul programului „Școala Altfel”. Copiii, obișnuiți cu viața de la oraș, au avut ocazia să descopere pe viu cum ajunge mâncarea pe masă, în cadrul a două vizite tematice organizate în județ, la Moara Bio din Tulucești și la o fermă din comuna Braniștea.

Prima oprire a fost la Moara Bio din Tulucești, unde micii gălățeni au luat parte la activitatea intitulată „Drumul pâinii”. Elevii au urmărit fascinați întregul proces tehnologic prin care boabele de cereale se transformă în făină, au admirat utilajele și au ascultat cu atenție explicațiile morarului despre efortul necesar pentru a obține pâinea de zi cu zi.

De la moară, la viața autentică de la fermă

Cea de-a doua etapă a excursiei s-a desfășurat la ferma familiei Pleșa Dumitru și Ionica, din localitatea Braniștea, loc care s-a dovedit a fi o adevărată revelație pentru mulți dintre elevi, unii dintre ei văzând pentru prima dată în realitate păsări și animale de curte.

Gazdele i-au întâmpinat pe copii cu produse naturale obținute chiar în gospodărie — ouă de găină și de prepeliță, lapte de capră și brânză proaspătă — din care cei mici au gustat cu poftă. După masă, elevii au făcut turul fermei, au hrănit animalele și păsările, au asistat la mulsul oilor și al caprelor și au urmărit, pas cu pas, cum se prepară brânza.

Ziua s-a încheiat cu culesul fructelor direct din livadă și joacă în aer liber, iar la plecare fiecare copil a primit câte o crizantemă pe care să o ofere mamei.