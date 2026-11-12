AIESEC în Galați dă startul celei de-a doua ediții a proiectului „Heading for the Future”

Tranziția de la statutul de student la cel de profesionist rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru tineri. Pentru a veni în sprijinul acestora, organizația studențească AIESEC în Galați organizează cea de-a doua ediție a proiectului „Heading for the Future”, o inițiativă concepută să faciliteze dialogul direct între mediul universitar și mediul de afaceri.

Evenimentul se desfășoară în perioada 10 noiembrie – 10 decembrie 2026 și propune un program intensiv de dezvoltare personală și profesională. Pe parcursul unei luni, participanții vor lua parte la workshopuri interactive și sesiuni de mentorat susținute de specialiști din domenii-cheie pentru economia locală și națională, precum IT, marketing, resurse umane, inginerie și arhitectură navală.

Oportunități de carieră și experiențe practice

Proiectul își propune să le ofere tinerilor gălățeni un cadru practic în care să își descopere potențialul, să își dezvolte deopotrivă abilitățile tehnice (hard skills) și pe cele interpersonale (soft skills) și să înțeleagă mai bine cerințele actuale ale angajatorilor.

Prin această inițiativă, organizatorii creează un spațiu de explorare, învățare și conectare directă cu piața muncii, ajutându-i pe tineri să ia decizii mai bine informate privind viitorul lor profesional.

Înscrierile sunt deschise pentru studenți

Organizatorii îi îndeamnă pe toți studenții care doresc să își construiască o carieră solidă și să facă primii pași spre lumea profesională să se alăture proiectului și să urmărească paginile oficiale ale AIESEC în Galați pentru detaliile de înscriere.