Ambulatoriu nou la Spitalul pentru Copii din Galaţi. Condiţii moderne şi prietenoase pentru micii pacienţi din Galaţi

Lucrările de modernizare şi extindere s-au încheiat la noul Ambulatoriu de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” din Galaţi, iar astăzi, 10 noiembrie 2026, a fost dat în folosinţă. Inaugurarea a fost făcută de primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, împreună cu city managerul municipiului Galaţi, Cezar Bichescu, managerul spitalului dr. Marius Dănilă şi prof univ. dr. Aurel Nechita.

„Sănătatea copiilor noştri este una dintre cele mai importante responsabilităţi pe care le avem, iar investiţiile în infrastructura medicală înseamnă, înainte de toate, grijă pentru oameni şi pentru viitorul comunităţii. Astăzi vă prezentăm un ambulatoriu modern, care oferă condiţii mai bune atât pentru micii pacienţi şi familiile lor, cât şi pentru cadrele medicale care îi îngrijesc. Este o investiţie importantă, realizată cu fonduri europene, care consolidează capacitatea sistemului medical gălăţean de a oferi servicii de calitate. Continuăm să investim în sănătate, pentru că fiecare clădire modernizată, fiecare echipament nou şi fiecare spaţiu medical adus la standarde actuale se traduc în servicii mai bune pentru gălăţeni şi nu numai”, a declarat Ionuţ Pucheanu, primarul municipiului Galaţi.

Managerul Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan”, Dr. Marius Dănilă, a pus accent pe emoţiile trăite de copii atunci când ajung la spital.

„O vizită la medic poate fi o experienţă emoţionantă pentru orice copil. De aceea, ambulatoriul a fost reamenajat pornind de la nevoile celor mici şi ale părinţilor lor. Zonele de aşteptare sunt acum mai largi, mai luminoase şi mai colorate. Cabinetele beneficiază de spaţii mai generoase, în care examinarea se desfăşoară confortabil, cu părintele alături. Ne-am dorit un ambulatoriu în care copiii să intre fără teamă, iar părinţii să găsească totul într-un singur loc. Creşterea adresabilităţii din ultimele luni ne arată că am făcut pasul corect şi ne motivează să continuăm”, a spus directorul Spitalului pentru Copii din Galaţi.

Proiectul „Modernizarea, extinderea şi dotarea ambulatoriului integrat de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Sf. Ioan” s-a desfăşurat în două etape şi a vizat construirea unui nou corp de clădire, prevăzut la etajul I cu pasarelă de legătură cu corpul vechi, care a fost modernizat, la care se adaugă dotările aferente. Valoarea totală a proiectului cu fonduri europene a fost de 18.456.836,64 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă 9.480.794,11 lei, iar contribuţia de la bugetul local a fost de 8.976.042,53 lei.

Noul corp de clădire are o suprafaţă construită de 616,15 mp, o suprafaţă desfăşurată de 1483,44 mp, cu subsol tehnic, parter, un etaj şi etaj tehnic. Au fost executate lucrări de arhitectură, rezistenţă, instalaţii electrice exterioare, instalaţii electrice interioare, instalaţii curenţi slabi, instalaţii termice şi ventilare, instalaţii sanitare.

Lucrările din prima etapă (2019 – 2023) au fost finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, iar cele din etapa a doua (2024 – iunie 2026) prin Programul Sănătate.

Ambulatoriul dispune de aparatură medicală modernă, care permite efectuarea investigaţiilor direct în timpul vizitei. Astfel, diagnosticul se stabileşte mai rapid, iar familiile evită drumurile suplimentare.

La Galaţi, ajung pacienţi din circa 15 judeţe din sud-estul ţării.

Potrivit prezentării făcute de city managerul Cezar Bichescu, Primăria municipiului Galaţi a mai realizat la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” următoarele investiţii: Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Compartiment Primiri Urgenţe (10,9 milioane lei); Reabilitarea şi eficientizarea energetică a Corpului A (8 milioane lei); Creşterea capacităţii de gestionare şi prevenire a infecţiilor nosocomiale (9 milioane lei); Digitalizarea activităţii (5,9 milioane lei). Sunt în implementare la această dată alte două proiecte: Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Secţie de Recuperare Neuropsihomotorie (49 milioane lei) şi Construire şi dotare secţie de îngrijiri paleative (19,2 milioane lei), şi urmează semnarea contractului pentru Centrul de sănătate mintală pentru prevenirea adicţiilor (8,3 milioane lei). De asemenea, se află în evaluare şi proiectul Extindere, modernizare şi dotare a spitalului (173 milioane lei).

Valoarea totală a proiectelor derulate de Primăria Galaţi la Spitalul pentru copii este de 283 milioane lei (54,4 milioane euro).