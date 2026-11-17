Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Brăila s-au alăturat campaniei naţionale de donare de sânge desfăşurate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Jandarmii brăileni au participat luni, 16 noiembrie 2026, la această acţiune umanitară dedicată sprijinirii pacienţilor aflaţi în suferinţă şi completării stocurilor de sânge din spitale.
Prin gestul lor, oamenii legii au dorit să atragă atenţia asupra faptului că nevoia de sânge este una constantă, nu doar în situaţii de urgenţă sau atunci când este afectat cineva apropiat, fiecare donare putând reprezenta o şansă în plus la viaţă pentru un pacient internat.
Reprezentanţii Jandarmeriei Brăila îi îndeamnă pe toţi cei care îndeplinesc condiţiile medicale să meargă periodic la centrele de transfuzii, fără a aştepta un apel disperat sau un caz special.
„Nu aştepta să fie cineva drag. Donează pentru cineva care are nevoie! Nu trebuie să cunoşti persoana pe care o poţi ajuta. Este suficient să alegi să fii acolo pentru ea. Donează sânge! Un gest simplu pentru tine poate însemna o viaţă întreagă pentru altcineva!”, este mesajul transmis de jandarmii brăileni.