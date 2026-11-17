Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Brăila s-au alăturat campaniei naţionale de donare de sânge desfăşurate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Jandarmii brăileni au participat luni, 16 noiembrie 2026, la această acţiune umanitară dedicată sprijinirii pacienţilor aflaţi în suferinţă şi completării stocurilor de sânge din spitale.

Prin gestul lor, oamenii legii au dorit să atragă atenţia asupra faptului că nevoia de sânge este una constantă, nu doar în situaţii de urgenţă sau atunci când este afectat cineva apropiat, fiecare donare putând reprezenta o şansă în plus la viaţă pentru un pacient internat.

Apel la solidaritate către toţi cetăţenii

Reprezentanţii Jandarmeriei Brăila îi îndeamnă pe toţi cei care îndeplinesc condiţiile medicale să meargă periodic la centrele de transfuzii, fără a aştepta un apel disperat sau un caz special.