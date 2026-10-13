VIDEO | Imagini spectaculoase cu urmărirea din Tecuci: Momentul în care șoferul drogat este blocat și încătușat în trafic

Noi imagini surprinse de camerele de supraveghere din Tecuci dezvăluie amploarea urmăririi ca în filme care a avut loc pe străzile municipiului. Înregistrările video arată traseul haotic parcurs de șoferul în vârstă de 28 de ani, care a încercat cu disperare să scape de echipajele Poliției Rutiere.

Filmările scot la iveală manevrele agresive prin care fugarul a pus în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic înainte de a fi oprit definitiv.

Momentele culminante ale intervenției în forță au fost înregistrate pas cu pas de camerele video din oraș. Pe imagini se observă cum autospeciala de poliție reușește să îi blocheze calea autoturismului, iar agenții rutieri acționează instantaneu. Fugarul este extras rapid din mașină și imobilizat direct în trafic, echipajul de poliție reușind să pună punct în siguranță unei curse extrem de periculoase prin zonele populate ale Tecuciului.

Vă reamintim că incidentul s-a petrecut în cursul zilei de ieri, când tânărul a refuzat să oprească la semnalele regulamentare ale oamenilor legii. După prinderea și încătușarea sa, testările rapide au arătat că acesta se afla sub influența substanțelor interzise.

Noile dovezi video surprinse de sistemul de supraveghere reprezintă probe importante în dosarul penal deschis pe numele bărbatului, acesta fiind cercetat pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive și refuz de oprire la semnalele polițiștilor.