Poliţiştii din cadrul IPJ Galaţi au întocmit o analiză privind riscurile la care sunt expuse persoanele vârstnice, prezentată în cadrul Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice de la Prefectură. Documentul trece în revistă cele mai frecvente metode prin care infractorii încearcă să profite de buna-credinţă sau de singurătatea seniorilor.
Potrivit analizei poliţiei, vârstnicii sunt vizaţi atât prin „păcăleli” şi furturi, cât şi prin fapte cu violenţă sau accidente rutiere:
Specialiştii IPJ Galaţi arată că izolarea, singurătatea (mai ales în mediul rural sau în rândul femeilor în vârstă care locuiesc singure), păstrarea banilor cash în casă şi tendinţa de a avea încredere fără să verifice informaţiile cresc riscul de victimizare.
Poliţia subliniază că discuţiile directe rămân cea mai eficientă metodă de prevenţie şi că a organizat întâlniri în comunitate şi în parteneriat cu asociaţii de pensionari. Printre comunele din judeţul Galaţi unde s-au desfăşurat astfel de acţiuni până în prezent se numără Scânteieşti, Şendreni, Pechea, Smârdan, Lieşti, Barcea, Tudor Vladimirescu, Băneasa, Drăguşeni, Oancea, Nicoreşti, Corod, Cudalbi, Matca, Bereşti-Meria, Bălăşeşti, Cavadineşti, Cosmeşti, Cuza-Vodă şi Ghidigeni, programul urmând să continue.