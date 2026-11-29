Poliţiştii din cadrul IPJ Galaţi au întocmit o analiză privind riscurile la care sunt expuse persoanele vârstnice, prezentată în cadrul Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice de la Prefectură. Documentul trece în revistă cele mai frecvente metode prin care infractorii încearcă să profite de buna-credinţă sau de singurătatea seniorilor.

Cele mai întâlnite capcane

Potrivit analizei poliţiei, vârstnicii sunt vizaţi atât prin „păcăleli” şi furturi, cât şi prin fapte cu violenţă sau accidente rutiere:

„Accidentul”: apeluri telefonice prin care victimele sunt anunţate că o rudă a provocat sau a suferit un accident grav şi li se cer bani urgent pentru cheltuieli medicale sau proceduri legale.

Falşi angajaţi sau „meşteri”: persoane care se dau drept reprezentanţi ai firmelor de gaze, curent, primărie sau prestatori de servicii (verificări, deratizare, curăţat coşuri) ori oferă reparaţii la acoperiş/burlane („Acoperişul”/„Burlanul”), cerând apoi sume mult mai mari decât cele discutate iniţial sau urmărind locul unde sunt ţinute economiile.

„Premiul” şi „Comis voiajorul”: promisiuni de premii condiţionate de plata unei taxe (uneori urmate de furt din locuinţă) sau vânzarea ambulantă a unor produse de slabă calitate la preţuri ridicate.

Furturi, tâlhării şi risc rutier: furturi din buzunare sau genţi în pieţe, mijloace de transport şi magazine, dar şi riscuri în trafic — unde pietonii de 65 de ani şi peste reprezintă o categorie vulnerabilă în accidentele grave.

De ce sunt bătrânii mai vulnerabili şi ce face Poliţia în judeţ

Specialiştii IPJ Galaţi arată că izolarea, singurătatea (mai ales în mediul rural sau în rândul femeilor în vârstă care locuiesc singure), păstrarea banilor cash în casă şi tendinţa de a avea încredere fără să verifice informaţiile cresc riscul de victimizare.

Poliţia subliniază că discuţiile directe rămân cea mai eficientă metodă de prevenţie şi că a organizat întâlniri în comunitate şi în parteneriat cu asociaţii de pensionari. Printre comunele din judeţul Galaţi unde s-au desfăşurat astfel de acţiuni până în prezent se numără Scânteieşti, Şendreni, Pechea, Smârdan, Lieşti, Barcea, Tudor Vladimirescu, Băneasa, Drăguşeni, Oancea, Nicoreşti, Corod, Cudalbi, Matca, Bereşti-Meria, Bălăşeşti, Cavadineşti, Cosmeşti, Cuza-Vodă şi Ghidigeni, programul urmând să continue.