Urmărire în trafic la Tecuci: Șofer drogat, prins de polițiștii de la Rutieră după ce a încercat să fugă (VIDEO)

O intervenție în forță a polițiștilor din cadrul Biroului Rutier Tecuci s-a încheiat cu prinderea unui conducător auto extrem de periculos. Oamenii legii au reușit să depisteze în trafic și să blocheze un bărbat care se urcase la volan după ce consumase substanțe interzise.
În momentul în care echipajele de poliție au încercat să îl oprească pentru control, individul a refuzat să se conformeze indicațiilor și a încercat să fugă. Surse judiciare confirmă că, după o acțiune rapidă de urmărire, șoferul fugar a fost imobilizat și reținut de oamenii legii.
Sursa video: Munikipiul Tecuci
UPDATE: Ce spune oficial IPJ Galați
„La data de 12 octombrie 2026, în jurul orei 11:20, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Tecuci au depistat, în municipiul Tecuci, un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din aceeași localitate, care conducea un autoturism și care nu s-ar fi conformat semnalului regulamentar de oprire efectuat de polițiști.
Pentru oprirea acestuia, polițiștii au pornit în urmărirea autoturismului, fiind utilizate semnalele acustice și luminoase. Autovehiculul a fost oprit pe strada Vasile Alecsandri, din municipiul Tecuci.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul din dotare, rezultatul indicând prezența unei substanțe psihoactive. Acesta a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate mostre biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a prezenței în organism a substanțelor psihoactive.
De asemenea, bărbatul a fost testat pentru consumul de alcool, rezultatul fiind negativ.
Cercetările sunt continuate de polițiști, urmând ca, în funcție de probatoriul administrat, să fie dispuse măsurile legale care se impun”, au transmis reprezentanții IPJ Galați.