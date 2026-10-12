Urmărire în trafic la Tecuci: Șofer drogat, prins de polițiștii de la Rutieră după ce a încercat să fugă (VIDEO)

O intervenție în forță a polițiștilor din cadrul Biroului Rutier Tecuci s-a încheiat cu prinderea unui conducător auto extrem de periculos. Oamenii legii au reușit să depisteze în trafic și să blocheze un bărbat care se urcase la volan după ce consumase substanțe interzise.

În momentul în care echipajele de poliție au încercat să îl oprească pentru control, individul a refuzat să se conformeze indicațiilor și a încercat să fugă. Surse judiciare confirmă că, după o acțiune rapidă de urmărire, șoferul fugar a fost imobilizat și reținut de oamenii legii.

Sursa video: Munikipiul Tecuci

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