Cine este Alice Huang, femeia acuzată de spionaj în cazul lui Jensen Huang, CEO Nvidia

Alice Huang, o directoare din industria tehnologiei, este femeia despre care presa internațională susține că ar fi fost recrutată de China pentru a obține informații despre Jensen Huang, directorul executiv al Nvidia. Potrivit relatărilor, aceasta ar fi avut o relație amoroasă cu șeful gigantului american specializat în cipuri pentru inteligență artificială, ceea ce i-ar fi oferit acces la cercurile de conducere ale industriei globale de semiconductori.

Despre Alice Huang, cunoscută și sub numele de Huang Le, există puține informații publice. Ea ar fi ocupat o funcție importantă în cadrul Megaspeed International, o companie cu sediul în Singapore, specializată în infrastructură pentru centre de date și servicii de calcul destinate inteligenței artificiale.

Informațiile despre presupusa operațiune de spionaj au fost publicate inițial de The New York Times, care a relatat că Jensen Huang ar fi devenit ținta unei operațiuni de supraveghere. Cazul atrage atenția într-un moment în care Statele Unite și China concurează pentru supremație în domeniul inteligenței artificiale, inclusiv în dezvoltarea unor tehnologii cu potențiale utilizări militare.

Cine este Alice Huang și ce legături are cu industria tehnologiei

Potrivit informațiilor publicate de The New York Times, Alice Huang ar fi o cetățeană chineză recrutată de Beijing pentru a obține informații despre conducerea Nvidia.

Deși poartă același nume de familie, aceasta nu are nicio legătură de rudenie cu Jensen Huang, în vârstă de 63 de ani, născut în Taiwan și aflat la conducerea uneia dintre cele mai importante companii tehnologice din lume.

Sursele citate de publicația americană susțin că Alice Huang vorbește fluent engleza și are conexiuni importante la nivel înalt în industria internațională a cipurilor pentru inteligență artificială. Aceste relații ar fi putut să-i ofere acces la informații relevante despre unul dintre cele mai strategice sectoare ale economiei globale.

O căutare în mediul online a identificat un profil succint al acesteia, însoțit de o fotografie, într-o bază de date chineză dedicată fondurilor de investiții. Documentul menționa mai multe experiențe profesionale, printre care o activitate la banca HSBC și posturi de reporter la televiziunile chineze CCTV și Hunan TV.

Agenția France-Presse (AFP) a precizat că nu a putut confirma autenticitatea profilului și nici identitatea persoanei care l-a publicat. Jurnaliștii au încercat să contacteze companiile menționate în document.

Ce relație ar fi existat între Alice Huang și Jensen Huang

Relatările apărute în presa internațională susțin că Alice Huang și Jensen Huang ar fi avut o relație apropiată. Subiectul a devenit public după ce directorul Nvidia le-ar fi transmis angajaților companiei, duminică, un mesaj în care și-a exprimat regretul pentru că și-a înșelat soția.

Mai multe imagini și înregistrări video au fost invocate în relatările despre apropierea dintre cei doi.

O fotografie publicată pe LinkedIn, realizată la un eveniment din industria tehnologică în 2024, pare să-l surprindă pe Jensen Huang alături de o femeie despre care se presupune că ar fi Alice Huang. Directorul Nvidia poartă celebra sa jachetă de piele, iar femeia apare așezată lângă el.

Un alt episod s-ar fi petrecut în anul următor, la Taipei, în timpul Computex, una dintre cele mai importante expoziții tehnologice din Asia. Jensen Huang ar fi organizat atunci o cină la un restaurant chinezesc, la care ar fi participat și Alice Huang.

Potrivit imaginilor difuzate de presa locală și analizate de Channel NewsAsia, cei doi au fost surprinși interacționând apropiat. La un moment dat, Jensen Huang ar fi ținut-o de umeri, în timp ce femeia l-a sărutat pe obraz.

În alte secvențe, Alice Huang apare urmându-l pe directorul Nvidia în restaurant și atingându-l pe spate. Ulterior, cei doi ar fi plecat împreună cu aceeași mașină.

Aceste imagini au alimentat relatările despre relația dintre cei doi, însă nu reprezintă, prin ele însele, dovezi ale presupusei activități de spionaj.

Ce este Megaspeed International și de ce a intrat în atenția autorităților

Alice Huang ar fi ocupat o funcție de conducere în cadrul Megaspeed International, companie specializată în infrastructură pentru centre de date și închirierea capacității de calcul necesare antrenării și funcționării sistemelor de inteligență artificială.

Potrivit informațiilor publicate de The New York Times și The Wall Street Journal, autoritățile americane ar fi ajuns încă de anul trecut la concluzia că femeia îl viza pe Jensen Huang în cadrul unei presupuse operațiuni de spionaj.

Megaspeed este relevantă și prin relațiile sale comerciale cu Nvidia. Pe propriul site, compania se descrie drept un partener de afaceri important al diviziei de cloud computing a gigantului american în regiunea Asia-Pacific.

Potrivit profilului său de LinkedIn, Megaspeed are birouri în Singapore, Malaezia și Indonezia și declară că dispune de aproximativ 2-10 angajați, alături de 25 de membri asociați.

Există însă și neclarități privind identitatea și activitatea firmei. Când AFP a apelat numărul de telefon publicat pe site-ul Megaspeed, persoana care a răspuns a declarat că nu cunoaște compania și că numărul respectiv aparține unei linii telefonice rezidențiale.

Datele disponibile pe portalul guvernamental din Singapore arată că firma a purtat anterior numele 7Road International, ceea ce ar putea indica o legătură cu grupul chinez de jocuri video 7Road.

A fost Megaspeed implicată în transferul ilegal de cipuri Nvidia către China?

Un alt aspect important al investigației vizează posibilitatea ca Megaspeed să fi fost implicată în redirecționarea unor cipuri Nvidia către China, eludând restricțiile impuse de Statele Unite.

Washingtonul limitează exporturile către China ale celor mai avansate procesoare dezvoltate de Nvidia, invocând motive de securitate națională. Restricțiile fac parte din eforturile americane de a menține avantajul tehnologic în domeniul inteligenței artificiale și de a limita accesul Beijingului la tehnologii avansate cu potențiale aplicații militare.

Potrivit The New York Times, autoritățile americane investigau Megaspeed încă din 2024, în legătură cu suspiciuni privind redirecționarea cipurilor Nvidia către China.

Compania ar fi intrat și în atenția autorităților din Singapore. Conform aceleiași publicații, Alice Huang ar fi fost audiată de acestea în 2025.

AFP a solicitat un punct de vedere din partea poliției din Singapore și a Ministerului Afacerilor Interne.

Investigația nu este una complet nouă. În 2025, Bloomberg News a relatat despre o anchetă desfășurată în Singapore privind Megaspeed și presupusa contrabandă cu procesoare Nvidia destinate pieței chineze.

În decembrie 2025, compania a respins acuzațiile prezentate în articolul Bloomberg, afirmând că materialul conține informații înșelătoare și insinuări incorecte, inclusiv sugestii privind implicarea sa în transferuri ilegale de cipuri.

De ce este cazul important pentru Nvidia și competiția dintre SUA și China

Cazul apare într-un context geopolitic și economic extrem de sensibil. Nvidia ocupă o poziție centrală în industria globală a inteligenței artificiale, iar procesoarele sale sunt esențiale pentru dezvoltarea și antrenarea celor mai avansate modele AI.

În același timp, restricțiile americane asupra exporturilor de semiconductori către China au transformat accesul la aceste tehnologii într-o problemă de securitate națională.

Orice suspiciune privind transferul neautorizat de cipuri sau obținerea de informații confidențiale despre conducerea companiilor din domeniu poate avea implicații importante pentru relațiile dintre cele două puteri.

Nvidia se numără printre cele mai valoroase companii din lume, iar capitalizarea sa bursieră a fost estimată în relatările menționate la aproximativ 4.500-5.400 de miliarde de dolari, în funcție de momentul evaluării.

Deocamdată, numeroase detalii despre Alice Huang și presupusa operațiune de spionaj rămân neclare, iar acuzațiile relatate de presă trebuie privite în contextul investigațiilor și informațiilor disponibile. Cazul evidențiază însă cât de strâns sunt legate industria inteligenței artificiale, competiția economică globală și interesele de securitate națională ale Statelor Unite și Chinei.