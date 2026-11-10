Tranzacţie uriaşă în media: Grupul Clever vrea să preia Kanal D

Consiliul Concurenţei a anunţat că analizează tranzacţia prin care societăţile Content Project S.R.L. şi Clever Media Network S.R.L., companii care fac parte din Grupul Clever, intenţionează să achiziţioneze Dogan Media International S.A. Preluarea reprezintă o mutare de mari proporţii pe piaţa audiovizualului din România, unificând portofolii importante de televiziune şi radio.

Compania vizată pentru achiziţie, Dogan Media International S.A., deţine în prezent posturile de televiziune Kanal D şi Kanal D2, postul de radio Radio Impuls, precum şi o reţea extinsă de pagini web de ştiri şi divertisment.

La rândul său, Grupul Clever deţine investiţii majore în sectorul media din ţară, având în portofoliu canalele TV şi paginile web Prima TV, Cinemaraton, Agro TV şi alte staţii tematice.

În conformitate cu prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, această operaţiune de concentrare economică trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei. Autoritatea va evalua preluarea în scopul stabilirii compatibilităţii cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege. Eventualele observaţii şi puncte de vedere pot fi transmise autorităţii prin e-mail la adresa servicii@consiliulconcurentei.ro, în termen de 20 de zile de la data anunţului.