Anthropic investește 3,4 miliarde de dolari în generatoare pe gaze naturale pentru alimentarea centrelor de date AI

Anthropic, compania din spatele chatbotului Claude, a încheiat un acord în valoare de 3,4 miliarde de dolari cu firma americană OnePWR Solutions pentru achiziția unor echipamente de producere a energiei electrice pe bază de gaze naturale. Investiția urmărește asigurarea alimentării directe a centrelor de date destinate inteligenței artificiale, reducând dependența de rețelele electrice publice.

Tranzacția vine într-un moment în care marile companii din industria AI caută soluții pentru a acoperi consumul energetic tot mai ridicat al infrastructurii necesare dezvoltării și funcționării modelelor de inteligență artificială.

Potrivit informațiilor publicate de Financial Times și preluate de presa americană, aceasta ar reprezenta cea mai mare comandă individuală de echipamente pentru producerea energiei realizată până acum de un laborator de AI. În același timp, investiția readuce în atenție impactul asupra mediului al extinderii centrelor de date și dependența industriei tehnologice de combustibilii fosili.

De ce investește Anthropic 3,4 miliarde de dolari în generatoare pe gaze naturale

Centrele de date în care sunt antrenate și operate modelele de inteligență artificială consumă cantități foarte mari de electricitate. Pe măsură ce utilizarea serviciilor AI se extinde, companiile trebuie să găsească surse suplimentare și stabile de energie. Rețelele electrice publice nu pot asigura întotdeauna, în ritmul necesar, capacitatea solicitată de noile proiecte.

Prin acordul cu OnePWR Solutions, Anthropic va avea acces la motoare și generatoare alimentate cu gaze naturale, capabile să producă electricitate direct pentru centrele de date. Astfel, compania își poate asigura o parte importantă din necesarul energetic fără să depindă exclusiv de infrastructura electrică locală.

Valoarea tranzacției, de 3,4 miliarde de dolari, reflectă importanța tot mai mare a resurselor energetice în strategia companiilor care dezvoltă tehnologii AI avansate.

Investiția ar putea avea și un rol financiar, oferindu-i Anthropic o protecție mai bună în fața eventualelor creșteri de prețuri și a întârzierilor în aprovizionarea cu echipamente energetice. Analiștii citați în relatările despre tranzacție au indicat inclusiv posibilitatea ca achiziția să fie legată de pregătirile companiei pentru o eventuală listare la bursă.

Cum a ajuns Anthropic să preia comenzile pentru generatoare Caterpillar

Acordul cu OnePWR Solutions are la origine o comandă de echipamente Caterpillar pe care compania americană încercase să o obțină. Firma din Texas nu a reușit însă să finalizeze achiziția generatoarelor, din cauza dificultăților de finanțare.

În aceste condiții, Anthropic a decis să preia direct comenzile pentru echipamente, prin tranzacția încheiată cu furnizorul de soluții energetice.

Mișcarea evidențiază o schimbare de strategie în industria inteligenței artificiale. Marile companii tehnologice nu se mai limitează la contracte cu furnizorii tradiționali de electricitate, ci încearcă să obțină un control mai mare asupra echipamentelor și resurselor necesare funcționării centrelor de date.

Anthropic nu este singura companie care recurge la astfel de investiții. SpaceX, compania fondată de Elon Musk, și Alphabet, grupul care deține Google, au făcut la rândul lor achiziții directe în sectorul energetic și în domeniul echipamentelor pentru producerea electricității.

Într-o industrie în care competiția nu se mai desfășoară doar în jurul procesoarelor și al capacității de calcul, accesul la energie electrică a devenit un avantaj strategic. Generatoarele proprii pot reduce riscul întârzierilor cauzate de limitările rețelelor publice și pot oferi companiilor mai multă flexibilitate în extinderea infrastructurii.

Centrele de date AI și riscul creșterii emisiilor de carbon

Dezvoltarea accelerată a infrastructurii pentru inteligența artificială ridică tot mai multe semne de întrebare privind consumul de energie și impactul asupra mediului. Generatoarele alimentate cu gaze naturale emit dioxid de carbon, iar utilizarea lor pe scară largă poate contribui la creșterea amprentei climatice a centrelor de date.

Un avertisment în acest sens a fost formulat recent de organizația de mediu Sierra Club. Potrivit estimărilor acesteia, centrele de date AI care urmează să fie construite ar putea genera până în 2030 aproximativ 2,1 miliarde de tone metrice de dioxid de carbon. Organizația susține că acest volum de emisii ar putea anula aproape 15 ani de progrese în reducerea gazelor cu efect de seră.

Estimarea scoate în evidență conflictul dintre ritmul accelerat al dezvoltării inteligenței artificiale și obiectivele de protecție a mediului. Deși centrele de date reprezintă infrastructura de bază a serviciilor AI, alimentarea lor cu energie provenită din combustibili fosili poate amplifica presiunea asupra climatului.

Există și o opoziție publică tot mai vizibilă față de construirea unor noi centre de date în Statele Unite. Potrivit unei analize publicate de Futurism, dintre cele 41 de măsuri electorale recente referitoare la centrele de date, doar una a fost favorabilă industriei AI.

Acest rezultat sugerează că extinderea infrastructurii tehnologice întâmpină o rezistență tot mai mare în comunitățile locale, preocupate de consumul de energie, impactul asupra mediului și consecințele dezvoltării unor proiecte de asemenea amploare.

Energia devine o miză strategică pentru industria inteligenței artificiale

Acordul de 3,4 miliarde de dolari dintre Anthropic și OnePWR Solutions arată dimensiunea investițiilor pe care companiile din industria AI sunt dispuse să le facă pentru a-și asigura necesarul de electricitate.

Pe măsură ce modelele de inteligență artificială devin mai complexe, iar numărul utilizatorilor crește, energia electrică se transformă într-o resursă esențială pentru competitivitatea companiilor tehnologice. Accesul la surse stabile de alimentare poate influența direct ritmul de dezvoltare și extindere a infrastructurii.

Totuși, soluția aleasă de Anthropic vine cu un cost ecologic important. Generatoarele pe gaze naturale pot oferi independență energetică și pot reduce presiunea asupra rețelelor publice, însă emisiile rezultate contribuie la problema schimbărilor climatice.

Pentru Anthropic, acordul poate însemna mai mult control asupra alimentării centrelor de date și o mai bună predictibilitate a costurilor. Pentru întreaga industrie AI, rămâne însă o provocare majoră: cum poate fi susținută creșterea accelerată a infrastructurii tehnologice fără ca aceasta să ducă la o dependență tot mai mare de combustibilii fosili și la o creștere semnificativă a emisiilor de carbon.