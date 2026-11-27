Viitoarele centre de date dedicate inteligenței artificiale ar putea fi amplasate nu pe Pământ, ci pe orbita planetei. Elon Musk intenționează să transforme spațiul din jurul Terrei într-o infrastructură masivă de procesare a informațiilor, formată din sateliți echipați cu procesoare performante, alimentați cu energie solară și conectați prin rețeaua Starlink.

Comisia Federală pentru Comunicații din Statele Unite (FCC) a acordat miercuri, 25 noiembrie 2026, o aprobare condiționată pentru proiectul Starmind al SpaceX. Inițiativa prevede lansarea unei constelații care ar putea ajunge la un milion de sateliți specializați în procesarea sarcinilor de inteligență artificială.

Decizia reprezintă un moment important pentru dezvoltarea infrastructurii de calcul în spațiu, dar amploarea proiectului provoacă deja îngrijorări în comunitatea științifică. Astronomii avertizează că o asemenea rețea ar putea schimba radical aspectul cerului nocturn și ar putea afecta observațiile astronomice.

Cum vor funcționa centrele de date orbitale ale SpaceX și când ar putea fi lansate

Spre deosebire de sateliții Starlink, care au rolul de a furniza internet prin satelit, dispozitivele din constelația Starmind vor fi concepute pentru a funcționa ca unități de calcul autonome. Acestea vor include procesoare dedicate inteligenței artificiale, panouri solare pentru alimentarea cu energie și radiatoare necesare eliminării căldurii produse de componentele electronice.

Sateliții vor putea comunica între ei prin legături laser, formând o rețea de procesare distribuită în spațiu. Datele rezultate în urma calculelor vor putea fi transmise către Pământ prin infrastructura Starlink.

Pentru prima generație de dispozitive, SpaceX intenționează să adapteze sistemele de calcul Nvidia Vera Rubin, proiectate pentru executarea unor operațiuni complexe de inteligență artificială.

Producția sateliților ar putea începe la fabrica pe care SpaceX o construiește în Bastrop, Texas. Primele dispozitive destinate lansării ar putea ieși de pe liniile de producție spre sfârșitul anului 2027.

Autorizația FCC include și un calendar etapizat pentru implementarea proiectului:

25 noiembrie 2033: primul satelit Starmind trebuie să devină operațional;

noiembrie 2035: constelația trebuie să ajungă la 100.000 de sateliți funcționali;

noiembrie 2038: pragul stabilit este de 500.000 de sateliți;

noiembrie 2040: SpaceX trebuie să atingă obiectivul final de un milion de sateliți.

Nerespectarea termenelor impuse de autorități ar putea duce la pierderea autorizației.

Pentru a transporta pe orbită un număr atât de mare de echipamente, SpaceX se bazează pe Starship, nava spațială reutilizabilă care ar trebui să permită lansarea unui volum considerabil de sateliți într-o singură misiune.

Constelația Starmind ar putea face zeci de mii de sateliți vizibili pe cer

Alimentarea cu energie solară este unul dintre avantajele principale ale centrelor de date orbitale, însă suprafețele care captează lumina Soarelui ar putea genera și efecte nedorite. Lumina reflectată de sateliți ar putea modifica vizibilitatea cerului nocturn, în special în zonele cu activitate astronomică intensă.

Simulările preliminare realizate de American Astronomical Society indică posibilitatea ca, în cazul desfășurării întregii constelații Starmind, zeci de mii de sateliți să fie vizibili cu ochiul liber din diferite regiuni ale lumii.

Impactul nu s-ar limita la observațiile făcute de public. Lumina reflectată de echipamente ar putea produce dâre în imaginile captate de telescoape, afectând identificarea și analiza obiectelor cosmice aflate la distanțe foarte mari.

Fenomenul nu este unul complet nou. Sateliții Starlink au provocat deja dificultăți pentru cercetătorii care folosesc telescoape pentru observarea cerului. Specialiștii de la observatorul Zwicky Transient Facility din California au identificat urme ale sateliților în aproximativ 18% dintre imaginile realizate în timpul crepusculului în august 2021. La sfârșitul anului 2019, proporția era de sub 0,5%.

Așa cum Playtech a relatat anterior, planurile lui Elon Musk privind construirea unor centre de date pe orbită au generat îngrijorări în comunitatea astronomică încă din momentul în care SpaceX a solicitat autorizarea proiectului.

Dimensiunea reală a impactului va depinde de mai mulți factori, printre care mărimea sateliților, materialele utilizate pentru construcție și altitudinile la care vor fi amplasați.

Ce se întâmplă cu sateliții Starmind după ce devin inutilizabili

Gestionarea echipamentelor care ajung la finalul duratei de funcționare reprezintă o altă provocare importantă pentru SpaceX. Compania a solicitat posibilitatea de a muta o parte dintre sateliții retrași din activitate pe alte orbite, inclusiv pe orbite în jurul Soarelui.

Autoritățile americane nu au luat însă o decizie finală în privința acestei solicitări. Înainte ca sateliții Starmind să fie amplasați la altitudini mai mari de 600 de kilometri, SpaceX trebuie să prezinte un plan definitiv pentru gestionarea deșeurilor spațiale.

Riscurile nu se limitează la eventualele coliziuni dintre sateliți. O altă preocupare vizează poluarea atmosferei provocată de reintrarea echipamentelor în atmosferă. Pe măsură ce componentele metalice se dezintegrează, acestea pot elibera particule în straturile superioare ale atmosferei, iar efectele pe termen lung ale acestui proces nu sunt încă pe deplin înțelese.

Există și dificultăți tehnice specifice mediului orbital. Procesoarele și celelalte componente electronice trebuie să reziste radiațiilor și variațiilor extreme de temperatură. În plus, spre deosebire de centrele de date construite pe Pământ, echipamentele aflate în spațiu sunt mult mai dificil de reparat sau înlocuit.

Aprobarea condiționată primită de SpaceX reprezintă un pas important pentru proiectul Starmind, dar nu garantează că întreaga constelație va fi construită. Până în 2040, compania lui Elon Musk va trebui să demonstreze că poate produce, lansa și administra un milion de sateliți, respectând în același timp cerințele de siguranță și protecție a mediului orbital.

Dacă planul va fi dus la capăt, infrastructura de calcul pentru inteligența artificială ar putea căpăta o dimensiune complet nouă. Rămâne însă de văzut dacă avantajele procesării datelor în spațiu vor putea compensa provocările tehnice, economice și astronomice ale unei asemenea constelații.