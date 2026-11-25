Huawei a suferit o înfrângere importantă în instanțele americane, într-unul dintre cele mai mediatizate procese intentate unei companii chineze din industria tehnologiei. Un juriu federal din Brooklyn a decis că producătorul chinez este vinovat pentru zece dintre cele 12 capete de acuzare formulate de procurorii americani, inclusiv conspirație pentru furtul de secrete comerciale și fraudă bancară.

Compania a scăpat însă de cea mai gravă acuzație din dosar, referitoare la desfășurarea unor activități specifice unei organizații criminale. Informația a fost relatată de BBC.

Verdictul a fost pronunțat după un proces care s-a întins pe parcursul a aproximativ două luni și marchează un nou episod în disputa juridică și comercială dintre Washington și unul dintre cei mai mari producători de echipamente de telecomunicații din lume.

Huawei, condamnată pentru zece dintre cele 12 acuzații

Potrivit procurorilor americani, Huawei ar fi folosit timp de aproximativ două decenii diverse metode ilegale pentru a-și extinde influența pe piața internațională. Printre practicile investigate se numără obținerea fără autorizație a unor informații tehnologice confidențiale aparținând companiilor concurente și transmiterea unor informații înșelătoare către instituțiile bancare despre operațiunile comerciale desfășurate în Iran.

Printre acuzațiile pentru care juriul a găsit compania vinovată se numără și conspirația pentru încălcarea sancțiunilor impuse de Statele Unite.

Decizia a fost confirmată de Departamentul de Justiție al SUA printr-un comunicat oficial publicat pe 24 noiembrie 2026.

Procurorul general american Todd Blanche a afirmat că Huawei și trei dintre subsidiarele sale au desfășurat, timp de mai multe decenii, activități comerciale în Statele Unite bazate pe fraudă și furt de informații.

Cazul reprezintă un nou capitol al conflictului tehnologic dintre SUA și China, care a dus în ultimii ani la introducerea unor restricții comerciale ample și la limitarea accesului companiilor chineze la tehnologii occidentale considerate strategice.

Huawei respinge acuzațiile și pregătește un apel

Chiar dacă verdictul este nefavorabil în majoritatea punctelor importante, Huawei consideră achitarea în cazul acuzației formulate în baza legii RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) un rezultat semnificativ.

Această legislație americană permite autorităților să urmărească penal persoanele și companiile implicate în activități infracționale organizate. În cazul de față, juriul nu a considerat că acuzațiile procurorilor demonstrează că Huawei ar fi funcționat ca o organizație criminală.

Brian Heberlig, avocatul companiei, a susținut că anchetatorii americani au pornit de la ideea că Huawei ar reprezenta o organizație infracțională și au construit ulterior întregul dosar în jurul acestei premise.

Apărarea a insistat că dezvoltarea internațională a producătorului chinez se bazează pe investiții în cercetare, inovație și activitatea angajaților. Avocatul a amintit că Huawei operează în aproximativ 170 de țări și are peste 200.000 de angajați.

În paralel, compania și-a intensificat eforturile pentru dezvoltarea propriului ecosistem tehnologic. Printre cele mai importante proiecte se numără sistemul de operare HarmonyOS, dar și investițiile în soluții hardware menite să reducă dependența de furnizorii occidentali.

Huawei a transmis că intenționează să utilizeze toate mijloacele legale disponibile pentru a-și apăra drepturile și interesele, inclusiv contestarea verdictului.

Sentința finală este așteptată în septembrie 2027

Originile procesului datează din 2019, când procurorii federali americani au formulat oficial acuzațiile împotriva Huawei. Cazul a apărut într-un context tensionat, la scurt timp după arestarea în Canada a directoarei financiare a companiei, Meng Wanzhou, în decembrie 2018.

Fiica fondatorului Huawei, Ren Zhengfei, a rămas aproape trei ani în Canada, înainte de a reveni în China în septembrie 2021, în urma unui acord încheiat cu procurorii americani.

Între timp, compania a continuat să fie afectată de restricțiile comerciale impuse de Washington, în special de măsurile care îi limitează accesul la semiconductori avansați și la anumite tehnologii occidentale.

Următoarea etapă importantă a procesului este programată pentru septembrie 2027, când instanța va pronunța sentința. Avocații Huawei vor încerca să obțină sancțiuni cât mai reduse, după care intenționează să conteste verdictul printr-un apel.

Deocamdată, cuantumul eventualelor amenzi și celelalte sancțiuni aplicabile nu au fost stabilite. Prin urmare, deși juriul a pronunțat deja un verdict, disputa juridică dintre Huawei și autoritățile americane este departe de final.