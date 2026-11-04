Deputat Viorica Sandu cere Guvernului soluţii pentru salvarea combinatului Liberty Galaţi

Situaţia combinatului siderurgic Liberty Galaţi a ajuns din nou în atenţia Parlamentului. Deputatul PSD de Galaţi, Viorica Sandu, a solicitat, într-o declaraţie politică susţinută în plenul Camerei Deputaţilor, implicarea Guvernului în găsirea unor soluţii pentru salvarea combinatului şi protejarea angajaţilor, care nu şi-au mai primit salariile din luna mai. Reamintim că peste 2.000 de angajaţi, de la 1 noiembrie, au intrat din nou în şomaj tehnic.

Viorica Sandu consideră că situaţia de la Liberty Galaţi nu poate fi privită ca o simplă problemă economică a unei companii aflate în dificultate, având în vedere impactul pe care combinatul îl are asupra economiei locale şi asupra familiilor angajaţilor.

„Nu putem vorbi despre această situaţie ca despre o simplă problemă a unei companii aflate în dificultate. Liberty Galaţi nu este doar un angajator important. Este o parte esenţială a economiei Galaţiului, un pilon industrial de care depind numeroase alte activităţi economice şi viaţa a mii de familii”, a declarat deputatul.

Guvernul, chemat să se implice în situaţia Liberty Galaţi

Parlamentarul a atras atenţia că dificultăţile industriei siderurgice europene, inclusiv costurile ridicate ale energiei şi gazelor, nu justifică lipsa unei implicări din partea autorităţilor române. Viorica Sandu a criticat ideea că statul ar putea să nu se implice în problema socială pentru că Liberty Galaţi nu se mai află în portofoliul Ministerului Economiei.

„Faptul că Liberty Galaţi nu se mai află în portofoliul Ministerului Economiei nu înseamnă că Guvernul trebuie să rămână spectator. Nu putem răspunde gălăţenilor că nu este fabrica ministerului şi, prin urmare, nu este problema noastră. Nu este fabrica ministerului, dar sunt oamenii noştri!”, a afirmat deputatul PSD.

Aceasta a precizat că situaţia combinatului a fost readusă în atenţia Guvernului, fiind prevăzută din nou constituirea unui comitet interministerial, cu participarea Ministerului Economiei. Subiectul ar urma să fie discutat în următoarea şedinţă de Guvern. Deputatul consideră că aceste discuţii trebuie să conducă la identificarea unor soluţii concrete, subliniind că nu este vorba despre promisiunea preluării combinatului de către stat, ci despre responsabilitatea autorităţilor de a căuta variante pentru salvarea unei capacităţi industriale importante.

„Galaţiul nu poate fi lăsat să piardă ceea ce a construit în zeci de ani”

În declaraţia susţinută în Parlament, deputatul social democrat a insistat asupra efectelor pe care dispariţia sau blocarea activităţii combinatului le-ar avea asupra întregii economii gălăţene. Pe lângă angajaţii direcţi, de funcţionarea combinatului depind furnizori, firme de transport şi prestatori de servicii.

„Galaţiul nu poate fi lăsat să piardă, rând pe rând, ceea ce a construit în zeci de ani de industrie. Un combinat siderurgic nu înseamnă doar hale şi utilaje. Înseamnă locuri de muncă, furnizori, transporturi, servicii, activitate economică şi o întreagă comunitate care s-a dezvoltat în jurul lui”, a transmis deputatul.

În opinia sa, Liberty Galaţi trebuie tratat ca o problemă de interes economic naţional, nu doar ca o procedură comercială sau o situaţie administrativă.