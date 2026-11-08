Dumnezeu să te odihnească în pace, Vasilica Bordânc!

Monitorul de GalatiDecese09.11.2026
Drum lin spre Lumină!Dumnezeu să te odihnească în pace!Te iubim şi nu te vom uita niciodată, draga noastră mamă, bunică şi soacră, Vasilica Bordânc.
Familia îndurerată.
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