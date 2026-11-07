Peste 1,3 milioane de români îşi serbează onomastica. Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil: Păzitorii oamenilor şi vestitorii luminii cereşti

Creştinul ortodox celebrează astăzi, duminică, 8 noiembrie, Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, una dintre cele mai importante şi iubite sărbători de dinainte de intrarea în Postul Crăciunului. Consideraţi în tradiţia populară drept ghizi spirituali şi ocrotitori ai muritorilor, cei doi conducători ai oştilor cereşti aduc comunităţii momente de profundă rugăciune, dar şi prilejul de a transmite gânduri bune celor dragi.

Semnificaţia sacră: „Cine este ca Dumnezeu?” şi „Puterea mea este Dumnezeu”

Din punct de vedere teologic, sărbătoarea nu îi omagiază doar pe cei doi arhangheli, ci întreaga lume îngerească, formată din cele nouă cete care slujesc neîncetat divinităţii.

Sfântul Arhanghel Mihail (în ebraică: „Cine este ca Dumnezeu?”) este reprezentat în iconografie ca un oştean cu sabie. El este cel care a restabilit ordinea în ceruri, prăbuşindu-l pe Lucifer în momentul răzvrătirii. În credinţa populară, el deţine „cheile raiului”, veghează la căpătâiul celor bolnavi şi conduce sufletele trecute în nefiinţă spre lumea de dincolo.

Sfântul Arhanghel Gavriil (în ebraică: „Dumnezeu este puterea mea”) este îngerul blândeţii, al bucuriei şi mesagerul veştilor bune. El este cel care i-a vestit Fecioarei Maria naşterea Mântuitorului Iisus Hristos şi cel care a prăvălit piatra de la mormântul Domnului în dimineaţa Învierii.

Tradiţii, superstiţii şi „Vara Arhanghelilor”

În calendarul popular românesc, sărbătoarea marchează hotarul simbolic dintre toamnă şi iarnă. Bătrânii numesc zilele din preajma acestei sărbători „Vara Arhanghelilor”, o perioadă scurtă de vreme caldă şi neaşteptată înainte de primele ninsori.

Sâmbăta dinaintea sărbătorii este dedicată Moşilor de Arhangheli, moment în care credincioşii merg la biserică, împart pomeni (colivă, colaci şi fructe) pentru sufletele celor adormiţi şi aprind lumânări care vor arde ca o călăuză pe lumea cealaltă. O superstiţie puternică spune că în această zi este complet interzis să lucrezi sau să coşi, nerespectarea acestei reguli fiind asociată cu boala sau ghinionul.

Cui îi spunem „La mulţi ani”? Prenumele celebrate în această zi

La nivel naţional, peste 1,3 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica în această zi. Dacă aveţi rude, prieteni sau colegi din Galaţi care poartă aceste nume sau variante ale lor, astăzi este momentul perfect să le faceţi o urare.

Nume derivate din Mihail: Mihai, Mihail, Mihăiţă, Mişu, Mihnea, Mihuţ, Mihalache, Mihaela, Michi, Michaela.

Nume derivate din Gavriil: Gabriel, Gabriela, Gavril, Gavrilă, Gabi, Găbiţă, Gavrea.

Mesaje scurte pe care le poţi trimite celor dragi

Pentru familie şi rude:

„La mulţi ani cu ocazia sărbătorii Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil! Păzitorul tău înger să-ţi lumineze calea, să-ţi aducă pace în suflet şi belşug în casă.”

„La mulţi ani! Fie ca Sfântul al cărui nume îl porţi să te ocrotească în fiecare zi, să-ţi dăruiască sănătate, bucurii şi împliniri alături de cei dragi.”

Pentru colegi şi colaboratori:

„Cu prilejul sărbătorii Sfinţilor Mihail şi Gavriil, vă transmit cele mai sincere urări de sănătate, succes profesional şi împliniri personale. La mulţi ani!”

„La mulţi ani! Fie ca această zi de mare sărbătoare să vă aducă linişte, spor în toate proiectele şi multă energie pozitivă.”

Mesaje rapide pentru SMS sau WhatsApp:

„La mulţi ani cu sănătate! Să ai o zi la fel de frumoasă şi senină ca numele pe care îl porţi!”

„Sfântul păzitor să te aibă în grijă, să-ţi aducă zâmbete şi fericire în viaţă. La mulţi ani!”

În această zi de mare sărbătoare, echipa redacţională a ziarului Monitorul de Galaţi urează tuturor sărbătoriţilor multă sănătate, pace sufletească şi un sincer şi călduros „La mulţi ani!”