Clienţii Cărtureşti îşi pot accesa din nou conturile şi pot utiliza magazinul online al companiei, după întreruperea serviciilor provocată de incidentul informatic din luna octombrie. Revenirea platformei a fost anunţată printr-un email transmis utilizatorilor, în care compania recomandă schimbarea parolei la prima autentificare, ca măsură suplimentară de securitate.

Redeschiderea nu înseamnă însă că toate problemele au fost eliminate. Cărtureşti avertizează, inclusiv printr-un mesaj afişat pe site, că unele componente ar putea funcţiona încă imperfect, urmând ca eventualele defecţiuni să fie remediate treptat. Deocamdată, compania nu a publicat un raport tehnic complet privind incidentul şi nici nu a confirmat că toate serviciile afectate au revenit integral la normal.

Cărtureşti le recomandă clienţilor să îşi schimbe parolele

În mesajul transmis utilizatorilor, compania recomandă alegerea unei parole noi, care să nu fie folosită şi pentru alte conturi online.

Este important de precizat că această recomandare reprezintă o măsură preventivă şi nu constituie, în sine, o confirmare că datele de autentificare ale clienţilor au fost compromise.

În primele comunicări despre incident, Cărtureşti preciza că verificările efectuate nu identificaseră indicii privind accesarea sau extragerea datelor clienţilor. Această informare reflecta însă situaţia cunoscută la momentul respectiv, iar anunţul privind redeschiderea magazinului nu aduce clarificări tehnice suplimentare despre eventuale date afectate.

Reutilizarea aceleiaşi parole pe mai multe platforme rămâne un risc important. Dacă datele de autentificare ajung în posesia unor persoane neautorizate, acestea pot încerca să folosească aceeaşi combinaţie de email şi parolă pentru accesarea altor servicii.

Prin urmare, dacă parola utilizată pe Cărtureşti a fost folosită şi pe alte site-uri, este recomandată schimbarea ei şi în acele conturi. Utilizarea unui manager de parole poate simplifica gestionarea unor combinaţii unice, iar activarea autentificării în doi paşi oferă un nivel suplimentar de protecţie acolo unde această opţiune este disponibilă.

De asemenea, utilizatorii ar trebui să fie atenţi la mesajele care solicită reactivarea contului, confirmarea comenzilor sau introducerea unor date personale. O parolă complexă nu oferă protecţie împotriva tentativelor de phishing dacă este introdusă pe un site fals.

Ce servicii Cărtureşti au fost afectate de incidentul informatic

Incidentul de securitate semnalat în octombrie a determinat compania să izoleze preventiv mai multe sisteme informatice, ceea ce a dus la suspendarea temporară a unor servicii importante.

Printre funcţionalităţile afectate s-au numărat magazinul online, aplicaţia mobilă, utilizarea voucherelor, programul de fidelitate şi emiterea facturilor. Activitatea librăriilor fizice a continuat, clienţii putând face cumpărături în magazine şi achita produsele atât cu numerar, cât şi cu cardul.

Potrivit mesajului transmis la redeschidere, revenirea serviciilor a fost amânată până la finalizarea verificărilor tehnice necesare. Compania a preferat astfel să nu reactiveze platforma înainte de a se asigura că sistemele pot funcţiona în condiţii corespunzătoare.

Chiar şi acum, mesajul afişat pe site, „Încă aşezăm cărţile pe rafturile digitale!”, indică faptul că procesul de revenire nu este neapărat încheiat. Unele componente pot prezenta în continuare probleme, care urmează să fie remediate pe parcurs.

Ce trebuie să ştie clienţii cu comenzi întârziate sau afectate

Redeschiderea magazinului online nu rezolvă automat toate situaţiile generate de întreruperea serviciilor. Clienţii care au comenzi întârziate sau alte solicitări rămase nesoluţionate ar trebui să verifice individual situaţia în cont şi să contacteze serviciul oficial de asistenţă, dacă este necesar.

Deocamdată, compania nu a comunicat un termen general în care toate comenzile afectate vor fi livrate sau toate operaţiunile restante vor fi finalizate.

În această perioadă, utilizatorii ar trebui să verifice cu atenţie orice mesaj referitor la rambursări, livrări sau reactivarea conturilor. Cea mai sigură variantă este accesarea directă a magazinului prin adresa oficială, fără utilizarea linkurilor primite în mesaje nesolicitate.

Revenirea Cărtureşti online reprezintă un pas important spre normalizarea activităţii, însă rămâne de văzut cât va dura până când toate funcţionalităţile suspendate vor fi complet operaţionale şi compania va putea oferi o imagine clară asupra consecinţelor incidentului informatic.