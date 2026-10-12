Deo Construct Electric SRL, societate în insolvență (dosar nr. 723/121/2026 – Tribunal Galaţi), prin administrator judiciar SALINA 2000 SPRL cu sediul in Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 50, bloc G1, ap. 45, email: office@salina-consulting.ro, tel. 0744-603.926 vinde la licitaţie Dacia Logan și Ford Transit. Caietul de sarcini cuprinzand prețurile și conditiile de vanzare poate fi obtinut de la administratorul judiciar. Licitaţia va avea loc la sediul administratorului judiciar la data de 19.10.2026, ora 09,00.

RA Administrația Zonei Libere Galați, str. A. I. Cuza, nr. 45bis, Bloc Cristal, organizează în fiecare zi de luni, la orele 11:00 la sediul regiei, licitație de închiriere terenuri și spații pentru depozitare. Relații la telefon 0727-343.434 sau la sediul Regiei.