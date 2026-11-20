După ce AMD a recunoscut recent existenţa unei probleme prin care anumite drivere Radeon generează scrieri excesive de date pe SSD-uri, NVIDIA pare să se confrunte cu o situaţie similară, posibil chiar mai gravă. Mai mulţi utilizatori de plăci grafice GeForce reclamă un comportament anormal al driverelor, care ar putea genera până la 30 GB de date scrise pe SSD în fiecare oră, inclusiv atunci când sistemul este inactiv.

Dacă în cazul AMD valorile raportate variau, în medie, între 0,3 MB/s şi 1,5 MB/s, cu vârfuri de până la 5 MB/s pe anumite configuraţii, problema semnalată de utilizatorii NVIDIA pare să ducă fenomenul la o scară considerabil mai mare. Forumurile de suport tehnic au început să acumuleze sesizări similare, iar investigaţiile preliminare indică o posibilă defecţiune la nivelul unui serviciu software NVIDIA.

Potrivit utilizatorilor afectaţi şi informaţiilor publicate de TroubleGrid, principalul suspect este procesul

NVDisplay.Container.exe, asociat serviciului NVIDIA Display Container LS. Acesta ar genera operaţiuni repetate de scriere pe partiţia de sistem, contribuind inutil la uzura SSD-urilor, chiar şi în absenţa unor activităţi solicitante din partea utilizatorului.

Investigaţiile tehnice indică faptul că problema este legată de un fişier jurnal localizat în:

C:\ProgramData\NVIDIA Corporation

vtopps

ct

vlog.nvlgstg

Mai exact, serviciul Display Container ar rescrie în mod repetat acelaşi fişier, în loc să adauge doar informaţiile noi. Deşi dimensiunea fişierului nu creşte semnificativ, operaţiunile succesive de scriere şi rescriere generează un volum considerabil de trafic pe SSD. În anumite cazuri, utilizatorii au raportat valori de până la 30 GB de date scrise într-o singură oră, chiar şi atunci când PC-ul nu este utilizat activ.

Conform unui raport detaliat publicat pe forumurile oficiale NVIDIA, problema ar putea fi asociată cu o regresie introdusă de driverul GeForce 621.14, lansat pe 4 noiembrie. Se pare că versiunile mai recente de drivere au agravat un comportament care exista deja de ceva timp.

Până la clarificarea situaţiei şi publicarea unei remedieri oficiale, utilizatorii care au instalată versiunea 621.14 ar trebui să verifice disponibilitatea unui driver mai nou sau să ia în considerare revenirea la o versiune anterioară, stabilă.

Deocamdată, amploarea exactă a problemei şi configuraţiile afectate nu sunt pe deplin cunoscute. Totuşi, dacă sesizările se confirmă, NVIDIA ar putea avea de gestionat o problemă serioasă, mai ales că scrierile inutile şi repetate pe SSD contribuie la consumarea ciclurilor de anduranţă ale memoriei NAND.