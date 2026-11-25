Confederaţia patronală IMM România anunţă că susţine propunerea legislativă B616/2026, care le permite angajatorilor din mediul privat să scadă contravaloarea voucherelor de vacanţă acordate salariaţilor din impozitul pe profit datorat, în limita plafonului fiscal aplicabil în prezent sponsorizărilor şi actelor de mecenat.

Reprezentanţii întreprinderilor mici şi mijlocii arată că doar aproximativ 40% din suma totală eligibilă la nivel naţional este direcţionată în prezent către activităţi nonprofit, subliniind că noul mecanism ar veni atât în sprijinul angajaţilor din sectorul privat, cât şi al turismului românesc, potrivit stitipesurse.ro.

„În prezent, până la 20% din impozitul pe profit, dar nu mai mult de 0,75% din cifra de afaceri, poate fi redirecţionată către sponsorizări, în realitate în jur de 40% din suma totală eligibilă este redirecţionată către activităţi non-profit”, arată IMM România.

Sprijin pentru angajaţi, microîntreprinderi şi turismul românesc

Dincolo de beneficiile directe pentru salariaţi, confederaţia patronală subliniază că introducerea acestei facilităţi fiscale ar genera efecte pozitive în întreaga economie, prin stimularea cererii interne pentru serviciile turistice din ţară.

„Acordarea posibilităţii de a deduce contravaloarea voucherelor de vacanţă din impozitul pe profit constituie o măsură de sprijin a angajaţilor din IMM-uri şi nu numai. Turismul are un efect multiplicator în economie, iar voucherele de vacanţă sunt doar un stimulent de achiziţie a unui concediu”, precizează confederaţia patronală.

Totodată, IMM România atrage atenţia asupra câtorva aspecte esenţiale pentru aplicarea echitabilă a măsurii şi impactul ei în piaţă:

Situaţia microîntreprinderilor: Patronatul solicită clarificarea regimului aplicabil microîntreprinderilor care nu plătesc impozit pe profit, astfel încât acestea să poată beneficia în continuare de facilităţile existente în legislaţie.

Impactul major în turism: Potrivit datelor din Carta Albă a Turismului 2026, invocate de IMM România, voucherele de vacanţă reprezintă măsura cu cel mai important impact pozitiv asupra activităţii operatorilor din domeniu.

Cererea operatorilor din industrie: 47,1% dintre respondenţii studiului au indicat acordarea voucherelor de vacanţă în mediul privat printre cele mai importante măsuri necesare pentru susţinerea sectorului.

Controversele privind finanţarea ONG-urilor şi poziţia patronatelor

Poziţia exprimată de IMM România vine în contextul dezbaterilor generate de proiectul legislativ iniţiat de deputata PSD Mirela Matichescu. Peste 800 de organizaţii neguvernamentale, alături de Confederaţia Patronală Concordia, au criticat utilizarea aceluiaşi plafon fiscal atât pentru sponsorizări, cât şi pentru voucherele de vacanţă, invocând riscul diminuării finanţării societăţii civile.

Iniţiatorii şi susţinătorii proiectului precizează însă că legea nu obligă companiile să acorde vouchere de vacanţă şi nici nu elimină facilitatea fiscală pentru sponsorizări, ci introduce o opţiune suplimentară pentru sumele care pot fi scăzute din impozitul pe profit datorat.

„IMM România îşi afirmă susţinerea pentru păstrarea facilităţilor pentru finanţarea ONG-urilor, introducerea unui mecanism nou, prin care se poate impulsiona acordarea voucherelor de vacanţă pentru angajaţii din mediul privat, constituind o modalitate de susţinere a unui întreg sector al economiei”, transmite confederaţia patronală.

Confederaţia patronală IMM România anunţă că susţine propunerea legislativă B616/2026, care le permite angajatorilor din mediul privat să scadă contravaloarea voucherelor de vacanţă acordate salariaţilor din impozitul pe profit datorat, în limita plafonului fiscal aplicabil în prezent sponsorizărilor şi actelor de mecenat.

Reprezentanţii întreprinderilor mici şi mijlocii arată că doar aproximativ 40% din suma totală eligibilă la nivel naţional este direcţionată în prezent către activităţi nonprofit, subliniind că noul mecanism ar veni atât în sprijinul angajaţilor din sectorul privat, cât şi al turismului românesc, potrivit stitipesurse.ro.

„În prezent, până la 20% din impozitul pe profit, dar nu mai mult de 0,75% din cifra de afaceri, poate fi redirecţionată către sponsorizări, în realitate în jur de 40% din suma totală eligibilă este redirecţionată către activităţi non-profit”, arată IMM România.

Sprijin pentru angajaţi, microîntreprinderi şi turismul românesc

Dincolo de beneficiile directe pentru salariaţi, confederaţia patronală subliniază că introducerea acestei facilităţi fiscale ar genera efecte pozitive în întreaga economie, prin stimularea cererii interne pentru serviciile turistice din ţară.

„Acordarea posibilităţii de a deduce contravaloarea voucherelor de vacanţă din impozitul pe profit constituie o măsură de sprijin a angajaţilor din IMM-uri şi nu numai. Turismul are un efect multiplicator în economie, iar voucherele de vacanţă sunt doar un stimulent de achiziţie a unui concediu”, precizează confederaţia patronală.

Totodată, IMM România atrage atenţia asupra câtorva aspecte esenţiale pentru aplicarea echitabilă a măsurii şi impactul ei în piaţă:

Situaţia microîntreprinderilor: Patronatul solicită clarificarea regimului aplicabil microîntreprinderilor care nu plătesc impozit pe profit, astfel încât acestea să poată beneficia în continuare de facilităţile existente în legislaţie.

Impactul major în turism: Potrivit datelor din Carta Albă a Turismului 2026, invocate de IMM România, voucherele de vacanţă reprezintă măsura cu cel mai important impact pozitiv asupra activităţii operatorilor din domeniu.

Cererea operatorilor din industrie: 47,1% dintre respondenţii studiului au indicat acordarea voucherelor de vacanţă în mediul privat printre cele mai importante măsuri necesare pentru susţinerea sectorului.

Controversele privind finanţarea ONG-urilor şi poziţia patronatelor

Poziţia exprimată de IMM România vine în contextul dezbaterilor generate de proiectul legislativ iniţiat de deputata PSD Mirela Matichescu. Peste 800 de organizaţii neguvernamentale, alături de Confederaţia Patronală Concordia, au criticat utilizarea aceluiaşi plafon fiscal atât pentru sponsorizări, cât şi pentru voucherele de vacanţă, invocând riscul diminuării finanţării societăţii civile.

Iniţiatorii şi susţinătorii proiectului precizează însă că legea nu obligă companiile să acorde vouchere de vacanţă şi nici nu elimină facilitatea fiscală pentru sponsorizări, ci introduce o opţiune suplimentară pentru sumele care pot fi scăzute din impozitul pe profit datorat.