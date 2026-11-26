Presiunea fiscală, dobânzile ridicate şi dificultăţile economice ar putea determina retragerea încă unui antreprenor român din industria alimentară. Vasile Ciobanu, proprietarul Albrau Prod, companie considerată ultimul mare producător independent specializat în industria berii din România, ia în calcul vânzarea fabricii din Oneşti, judeţul Bacău.

Anunţul vine într-un moment dificil pentru sector, în care consumul de bere din România a coborât la cel mai redus nivel din ultimele două decenii, iar perspectivele pentru industrie sunt tot mai nefavorabile. Omul de afaceri susţine că, deşi unitatea de producţie funcţionează bine, fiscalitatea ridicată, costurile mari de finanţare şi lipsa personalului calificat îl determină să se gândească la retragere.

„Sunt discuţii pentru a vinde, nu mai pot cu ce se întâmplă. Fabrica merge bine, dar sunt dezamăgit de ce văd”, a declarat Vasile Ciobanu pentru Ziarul Financiar.

Antreprenorul reclamă lipsa sprijinului din partea administraţiei centrale şi locale, arătând că o mare parte din eforturile sale sunt absorbite de plata taxelor, impozitelor şi a costurilor salariale. Deocamdată, nu au fost dezvăluite identitatea unui eventual cumpărător sau stadiul negocierilor. Discuţiile privind vânzarea apar la aproximativ o lună după ce directorul general al companiei, Luminiţa Martin, şi-a anunţat retragerea după 33 de ani de activitate în fabrica din Oneşti.

O afacere profitabilă, cu cifră de afaceri record şi mărci cunoscute

Spre deosebire de alte companii scoase la vânzare din cauza pierderilor, Albrau Prod a încheiat anul trecut cu rezultate financiare solide, potrivit datelor din bilanţurile depuse la Ministerul Finanţelor, centralizate de Termene.ro şi Dosarfirmă.ro:

Rezultate financiare în creştere: În 2025, compania a înregistrat o cifră de afaceri record de 83,7 milioane de lei, în creştere cu 19,4% faţă de anul anterior, în timp ce profitul net a urcat cu 37,5%, de la 4,84 milioane de lei în 2024 la 6,65 milioane de lei în 2025, cu un număr mediu de 96 de angajaţi.

Mărci proprii şi producţie pentru retaileri: Albrau deţine brandurile Albrau, Zimbru şi Dobru, dar produce şi bere sub mărcile private ale unor mari lanţuri comerciale, printre care berea Haiduc, comercializată în magazinele Penny.

Capacităţi modernizate: Pusă în funcţiune în 1993, fabrica din Oneşti a beneficiat începând cu anii 2006–2007 de investiţii importante realizate de antreprenorii români, dispunând în prezent de linii automatizate pentru o gamă diversificată de produse.

Consumul de bere la minimul ultimilor 20 de ani şi efectul de bumerang al accizelor

Piaţa berii din România traversează o contracţie accentuată, pe fondul scăderii puterii de cumpărare şi al majorării cumulate a accizei cu aproximativ 55% din 2022 până în prezent (dintre care peste 26% începând din 2025). După o scădere de 4% în 2025, până la 14,4 milioane de hectolitri, producţia a coborât cu încă 9% în primul semestru din 2026 (la 8,1 milioane de hectolitri), estimările Ziarului Financiar indicând un volum anual de circa 13,3 milioane de hectolitri — un nou minim al ultimelor două decenii.

Într-un comunicat transmis pe 23 noiembrie 2026, Asociaţia Berarii României avertizează că supraimpozitarea produce un efect de bumerang asupra bugetului de stat şi pieţei interne:

Pierderi la bugetul de stat: Deşi acciza la bere a crescut cu 14,76% în 2025, încasările statului din această taxă au urcat cu doar 7,5% (circa 58 de milioane de lei), în timp ce contribuţiile totale achitate de companiile membre ale asociaţiei au scăzut cu 160 de milioane de lei, rezultând o pierdere estimată la aproximativ 100 de milioane de lei pentru stat.

Creşterea importurilor: Importurile de bere au avansat cu 45% în 2025, ajungând să acopere aproximativ 4,5% din piaţa internă.

Taxe peste nivelul altor state europene: Potrivit calculelor organizaţiei patronale, acciza la bere din România este în prezent cu circa 45% mai mare decât în Bulgaria, cu 41% peste nivelul din Germania şi cu 34% mai mare decât în Spania.

Producătorii cer îngheţarea accizelor şi avertizează asupra pierderii capitalului românesc

Pentru a stabiliza piaţa şi a permite continuarea investiţiilor, reprezentanţii industriei solicită menţinerea accizei la bere în 2027 şi 2028 la nivelul din 2026. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor a aprobat în unanimitate, pe 4 noiembrie, un amendament în acest sens la proiectul de modificare a Codului fiscal, măsura urmând să primească votul final în plen.

Sectorul berii are o amprentă puternică în economia locală: 95,5% din berea consumată în România este produsă în fabricile din ţară, iar 80% din materiile prime provin din agricultura românească. În 2025, piaţa a fost evaluată la 2,38 miliarde de euro, generând contribuţii bugetare de aproximativ un miliard de euro pe întregul lanţ economic.

Pe o piaţă dominată de grupuri multinaţionale precum Ursus Breweries, Heineken România, Bergenbier şi United Romanian Breweries Bereprod, o eventuală preluare a Albrau de către un investitor străin ar restrânge şi mai mult prezenţa capitalului românesc, reprezentat în prezent de un număr restrâns de jucători autohtoni, printre care Bermas Suceava şi grupul Romaqua (producătorul berii Albacher).