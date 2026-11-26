Presiunea fiscală, dobânzile ridicate şi dificultăţile economice ar putea determina retragerea încă unui antreprenor român din industria alimentară. Vasile Ciobanu, proprietarul Albrau Prod, companie considerată ultimul mare producător independent specializat în industria berii din România, ia în calcul vânzarea fabricii din Oneşti, judeţul Bacău.
Anunţul vine într-un moment dificil pentru sector, în care consumul de bere din România a coborât la cel mai redus nivel din ultimele două decenii, iar perspectivele pentru industrie sunt tot mai nefavorabile. Omul de afaceri susţine că, deşi unitatea de producţie funcţionează bine, fiscalitatea ridicată, costurile mari de finanţare şi lipsa personalului calificat îl determină să se gândească la retragere.
„Sunt discuţii pentru a vinde, nu mai pot cu ce se întâmplă. Fabrica merge bine, dar sunt dezamăgit de ce văd”, a declarat Vasile Ciobanu pentru Ziarul Financiar.
Antreprenorul reclamă lipsa sprijinului din partea administraţiei centrale şi locale, arătând că o mare parte din eforturile sale sunt absorbite de plata taxelor, impozitelor şi a costurilor salariale. Deocamdată, nu au fost dezvăluite identitatea unui eventual cumpărător sau stadiul negocierilor. Discuţiile privind vânzarea apar la aproximativ o lună după ce directorul general al companiei, Luminiţa Martin, şi-a anunţat retragerea după 33 de ani de activitate în fabrica din Oneşti.
Spre deosebire de alte companii scoase la vânzare din cauza pierderilor, Albrau Prod a încheiat anul trecut cu rezultate financiare solide, potrivit datelor din bilanţurile depuse la Ministerul Finanţelor, centralizate de Termene.ro şi Dosarfirmă.ro:
Piaţa berii din România traversează o contracţie accentuată, pe fondul scăderii puterii de cumpărare şi al majorării cumulate a accizei cu aproximativ 55% din 2022 până în prezent (dintre care peste 26% începând din 2025). După o scădere de 4% în 2025, până la 14,4 milioane de hectolitri, producţia a coborât cu încă 9% în primul semestru din 2026 (la 8,1 milioane de hectolitri), estimările Ziarului Financiar indicând un volum anual de circa 13,3 milioane de hectolitri — un nou minim al ultimelor două decenii.
Într-un comunicat transmis pe 23 noiembrie 2026, Asociaţia Berarii României avertizează că supraimpozitarea produce un efect de bumerang asupra bugetului de stat şi pieţei interne:
Pentru a stabiliza piaţa şi a permite continuarea investiţiilor, reprezentanţii industriei solicită menţinerea accizei la bere în 2027 şi 2028 la nivelul din 2026. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor a aprobat în unanimitate, pe 4 noiembrie, un amendament în acest sens la proiectul de modificare a Codului fiscal, măsura urmând să primească votul final în plen.
Sectorul berii are o amprentă puternică în economia locală: 95,5% din berea consumată în România este produsă în fabricile din ţară, iar 80% din materiile prime provin din agricultura românească. În 2025, piaţa a fost evaluată la 2,38 miliarde de euro, generând contribuţii bugetare de aproximativ un miliard de euro pe întregul lanţ economic.
Pe o piaţă dominată de grupuri multinaţionale precum Ursus Breweries, Heineken România, Bergenbier şi United Romanian Breweries Bereprod, o eventuală preluare a Albrau de către un investitor străin ar restrânge şi mai mult prezenţa capitalului românesc, reprezentat în prezent de un număr restrâns de jucători autohtoni, printre care Bermas Suceava şi grupul Romaqua (producătorul berii Albacher).