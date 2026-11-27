Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva oferă spre vânzare, prin unităţile sale teritoriale, peste 27.000 de pomi de Crăciun pentru sezonul sărbătorilor de iarnă. Din totalul celor 27.233 de exemplare care vor fi puse pe piaţă prin intermediul ocoalelor silvice, 21.682 provin din culturi specializate din pepinierele silvice ale regiei, iar restul rezultă din lucrări silvice autorizate de rărire a pădurilor regenerate natural, unde densitatea este excesivă.

La achiziţionarea brazilor şi molizilor au prioritate persoanele fizice, iar în limita excedentului disponibil, pomii de Crăciun vor fi comercializaţi şi către persoanele juridice.

Preţurile brazilor şi molizilor vânduţi de ocoalele silvice

Preţurile stabilite de Romsilva variază în funcţie de specie şi de dimensiunea pomului, iar pentru exemplarele de mari dimensiuni se aplică un regim special:

Molid cu înălţimea sub 1,3 metri: Preţurile pornesc de la 19 lei pentru un exemplar.

Brad cu înălţimea între 2 şi 3 metri: Preţul ajunge la 42 de lei pentru un pom de Crăciun.

Pomi cu înălţimea de peste 3 metri: Aceştia sunt consideraţi comenzi speciale, iar preţul lor este stabilit la nivelul fiecărei direcţii silvice din cadrul Romsilva.

Unde se aplică aceste tarife: Preţurile menţionate sunt practicate la sediile ocoalelor silvice care administrează păduri de răşinoase, la locul recoltării sau la depozitele acestora. Pentru pomii vânduţi în alte locaţii, la preţul de bază se adaugă costurile de transport, manipulare şi depozitare.

Pomi de Crăciun cu balot la rădăcină, pentru replantare

Pentru cei care îşi doresc o variantă ecologică, Romsilva poate oferi persoanelor interesate, direct din pepinierele silvice, pomi de Crăciun cu balot la rădăcină, din speciile brad alb, brad argintiu sau brad de Caucaz. Aceştia au înălţimi cuprinse între 0,5 şi 2 metri, iar preţurile pornesc de la 41 de lei, fără TVA.

Reprezentanţii regiei recomandă această soluţie deoarece pomii cu balot la rădăcină pot fi replantaţi în natură după încheierea sezonului sărbătorilor de iarnă.

La nivel naţional, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva administrează 3,13 milioane de hectare de fond forestier proprietatea publică a statului — toate beneficiind de certificarea managementului forestier conform standardelor internaţionale — şi asigură servicii silvice pe baze contractuale pentru alte 1,1 milioane de hectare de păduri aflate în diverse forme de proprietate.