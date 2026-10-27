Doliu în presa sportivă: Comentatorul Răsvan Apostolescu a murit la vârsta de 66 de ani 

Lumea mass-media din România este în doliu după ce cunoscutul jurnalist sportiv Răsvan Apostolescu s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani. Alintat „Balon” de către prieteni și colegi, acesta a făcut parte din prima generație de comentatori de fotbal lansată imediat după evenimentele de la începutul anilor ’90. De profesie medic veterinar, el și-a urmat marea pasiune pentru sport și a devenit una dintre vocile emblematice ale radioului public.

Răsvan Apostolescu a debutat la microfon în cadrul unui meci din prima divizie dintre FC Argeș și Dinamo. De-a lungul carierei sale remarcabile, el a făcut parte din echipa legendarei emisiuni radiofonice „Fotbal minut cu minut”. Jurnalist de școală veche, acesta a comentat partide istorice, inclusiv meciuri de la Campionatele Europene sau Mondiale, dar și celebra finală a Cupei UEFA câștigată de Galatasaray în fața celor de la Arsenal.

Pe lângă pasiunea pentru fotbal, el a acoperit transmisiuni din discipline precum luptele libere sau cele greco-romane. Una dintre cele mai memorabile experiențe din activitatea sa a avut loc la meciul de retragere al lui Gică Hagi, când a realizat un interviu de colecție cu Michel Platini, beneficiind de ajutorul lui Ion Țiriac pe post de traducător.

Într-un interviu acordat în trecut scriitorului Ovidiu Blag și preluat de postul public, jurnalistul își amintea cu umor cum a ajuns să îl interpeleze pe fostul mare fotbalist francez în tribuna oficială, deși inițial mersese acolo pentru a-i lua o declarație premierului din acea perioadă.

„Am reușit să îl interpelez pe Michel Platini, pe care nu îl puteam rata. Și pentru că era şi Ion Țiriac acolo, lângă el, am avut ideea năstrușnică să îl rog pe marele tenismen și om de afaceri să mă ajute cu traducerea, pentru că eu nu stăpâneam limba franceză. Și așa am reușit să fac eu un interviu memorabil, cu un Platini care a vorbit desigur, despre Hagi, dar și în termeni laudativi despre fotbalul românesc”, povestea Răsvan Apostolescu în trecut.

Sursa informațiilor: Radio România Actualități