Subprefectul Marius Celmare, prezent la închiderea unui proiect transfrontalier al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi

Subprefectul judeţului Galaţi, Marius Constantin Celmare, a participat marţi, 27 octombrie, la conferinţa de închidere a proiectului transfrontalier CBOL, derulat de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi şi Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. Reprezentantul Guvernului în teritoriu şi-a anunţat demisia din funcţie în contextul schimbării Guvernului, însă îşi continuă atribuţiile până la publicarea în Monitorul Oficial a actului de eliberare din funcţie.

Evenimentul a avut loc la sediul Bibliotecii Universitare din Galaţi şi a marcat încheierea unui proiect dedicat facilitării accesului la resurse educaţionale şi ştiinţifice pentru studenţi, profesori şi cercetători din România şi Republica Moldova.

În discursul susţinut cu această ocazie, Marius Celmare a evidenţiat importanţa cooperării dintre cele două instituţii academice şi rolul educaţiei în consolidarea relaţiilor dintre cele două ţări.

„Proiectul CBOL, realizat prin parteneriatul dintre Universitatea «Dunărea de Jos» din Galaţi şi Universitatea Pedagogică de Stat «Ion Creangă» din Chişinău, reprezintă mai mult decât o investiţie în tehnologie. Este o investiţie în oameni, în şanse egale şi în viitorul generaţiilor care vin”, a transmis subprefectul.

Acesta a apreciat că biblioteca digitală comună transformă distanţa geografică într-o oportunitate de colaborare şi oferă acces la cunoaştere unui număr mare de beneficiari din mediul academic.

„România şi Republica Moldova sunt legate prin limbă, istorie şi cultură, iar asemenea iniţiative demonstrează că putem construi împreună şi un viitor bazat pe educaţie, inovaţie şi solidaritate”, a mai spus Marius Celmare.

La finalul intervenţiei, reprezentantul Instituţiei Prefectului şi-a exprimat speranţa că încheierea administrativă a proiectului va deschide calea unor noi colaborări între cele două universităţi.

„Pentru că proiectele se încheie, dar punţile construite prin educaţie trebuie să rămână”, a conchis acesta.

O bibliotecă digitală comună pentru universităţi din România şi Republica Moldova

Proiectul CBOL – Online Cross-Border University Library for Equitable Access to High-Quality Educational Services – a fost implementat în perioada aprilie 2025 – octombrie 2026, cu sprijin financiar european prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Republica Moldova. Cu un buget total de peste 331.000 de euro, proiectul a permis dezvoltarea unei biblioteci academice digitale comune şi înfiinţarea a două centre de resurse educaţionale, câte unul în fiecare universitate parteneră.

Platforma a fost concepută pentru peste 15.000 de utilizatori potenţiali, iar mai mult de 3.000 de studenţi şi angajaţi erau înscrişi pe aceasta. Proiectul a inclus şi activităţi de formare pentru cadrele didactice, schimburi academice, tabere pentru studenţi şi iniţiative dedicate îmbunătăţirii accesului la educaţia online. Rezultatele cercetării desfăşurate în cadrul proiectului au fost prezentate la cinci manifestări de inventică şi inovare, unde au obţinut cinci medalii de aur.