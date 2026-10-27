Atenționare CFR pentru călători în timpul Codului galben: Ce trebuie să faci înainte de a pleca cu trenul 

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a emis o alertă cu recomandări stricte pentru publicul călător, în contextul avertizărilor Cod galben de vreme severă valabile în perioada 27–28 octombrie 2026.

Operatorul feroviar le solicită pasagerilor o atenție sporită în gări și verificarea din timp a condițiilor de trafic. Măsurile vin pe fondul prognozei ANM care anunță ploi însemnate cantitativ și rafale puternice de vânt în județele din sudul și estul țării.

Reprezentanții CFR recomandă pasagerilor să verifice cu atenție starea trenului ales înainte de a pleca spre stații. Orele exacte de plecare sau sosire, eventualele întârzieri cauzate de fenomenele meteo, precum și legăturile feroviare disponibile pot fi consultate în timp real pe platforma oficială, direct în stații sau prin canalele operatorilor de transport.

De asemenea, din cauza precipitațiilor și a vântului care pot afecta peroanele și zonele de tranzit, CFR recomandă măsuri de precauție direct la îmbarcare.

„Acordați atenție suprafețelor umede și alunecoase, utilizați căile de acces destinate publicului și respectați indicațiile personalului feroviar”, au transmis reprezentanții Companiei Naționale de Căi Ferate.

Pentru o informare rapidă, pasagerii au la dispoziție paginile de internet ale tuturor operatorilor licențiați: CFR Călători, Interregional Călători, Softrans, Transferoviar Călători, Astra Trans Carpatic, Regio Călători și TFI Ferotrafic.