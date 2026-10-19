Drumul spre Vest, oprit la graniţă: Doi moldoveni au fost prinşi la vama Albiţa cu permise de şedere poloneze cumpărate de pe internet

Visul unui loc de muncă bine plătit în vestul Europei s-a năruit chiar la intrarea în România pentru doi bărbaţi din Republica Moldova. Duminică, 18 octombrie, în jurul orei 14:10, aceştia s-au prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, călătorind ca pasageri în acelaşi autocar. La verificările de rutină pentru intrarea în ţară, poliţiştii de frontieră din cadrul ITPF Iaşi le-au cerut actele la control. Cei doi călători, în vârstă de 34, respectiv 40 de ani, au înmânat autorităţilor, pe lângă documentele de identitate valabile, şi câte un permis de şedere care părea a fi emis de autorităţile din Polonia, sperând să tranziteze fără probleme graniţa.

Vigilenţa oamenilor legii a dus însă rapid la demascarea fraudei. Observând elemente suspecte la documentele poloneze, poliţiştii de frontieră au iniţiat imediat o serie de verificări suplimentare amănunţite. Suspiciunile s-au confirmat în scurt timp: permisele de şedere nu îndeplineau condiţiile de formă şi de fond ale unor acte autentice, fiind în realitate nişte falsuri. Confruntaţi cu dovezile, bărbaţii au recunoscut cu seninătate că au procurat actele respective recent, apelând la serviciile unui conaţional pe care l-au cunoscut pe internet. Planul lor era ca, odată ajunşi în statele din vestul Europei, să se folosească de aceste hârtii falsificate pentru a-şi găsi mult mai uşor locuri de muncă.

Aventura lor s-a încheiat însă la punctul de trecere a frontierei, transformându-se într-o problemă juridică serioasă. În prezent, poliţiştii de frontieră au deschis un dosar penal şi efectuează cercetări amănunţite sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de uz de fals şi fals material în înscrisuri oficiale. La finalizarea anchetei, urmează să fie dispuse toate măsurile legale care se impun în astfel de cazuri de fraudă documentară.