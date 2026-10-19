Ghinion la vama Albiţa: Un şofer a rămas fără autoturismul abia cumpărat, după ce s-a descoperit că era furat din Italia

Un bărbat în vârstă de 32 de ani, cu dublă cetăţenie, română şi moldovenească, a avut parte de o surpriză extrem de neplăcută la sfârşitul acestei săptămâni, în timp ce încerca să tranziteze Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa. Prezentându-se duminică, 18 octombrie, în jurul orei 06:10, pentru efectuarea formalităţilor obişnuite de control, acesta se afla la volanul unui autoturism de ultimă generaţie, an de fabricaţie 2025, înmatriculat în Germania. Ceea ce părea a fi o procedură de rutină s-a transformat rapid într-o investigaţie, după ce poliţiştii de frontieră din cadrul ITPF Iaşi au avut suspiciuni serioase cu privire la situaţia juridică a vehiculului pe care bărbatul îl conducea.

Pentru a elucida misterul din spatele bolidului, oamenii legii au efectuat verificări amănunţite, beneficiind de sprijinul operativ al ofiţerilor din cadrul Agenţiei Frontex, prezenţi în punctul de trecere a frontierei. Rezultatele interogărilor au confirmat imediat bănuielile poliţiştilor: autoturismul figura în bazele de date internaţionale ca fiind furat, alertă introdusă oficial de către autorităţile din Italia. Confruntat cu situaţia, şoferul vizibil surprins a declarat că tocmai achiziţionase maşina din Germania, de la un cetăţean italian, plătind suma de 21.500 de euro în numerar. Bărbatul a susţinut ferm că a fost un cumpărător de bună-credinţă şi că nu avea nicio idee despre faptul că vehiculul provenea dintr-o infracţiune sau că era vizat de o anchetă internaţională.

Indiferent de circumstanţele invocate de conducătorul auto, procedurile legale sunt stricte, iar vehiculele semnalate în bazele de date nu pot fi trecute cu vederea. Ca urmare a celor constatate, poliţiştii de frontieră au deschis un dosar penal şi continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, încercând să refacă traseul exact al maşinii de la adevăratul proprietar până la vama românească. Până la clarificarea definitivă a situaţiei şi finalizarea anchetei, autoturismul, a cărui valoare estimată se ridică la suma de 114.000 de lei, a fost indisponibilizat şi reţinut pe teritoriul punctului de trecere a frontierei.