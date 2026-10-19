Meta îşi modifică din nou termenii de utilizare după criticile privind colectarea conţinutului pentru AI

Meta revine asupra termenilor comerciali după reacţiile negative provocate de formulările care sugerau că firma ar putea colecta conţinut de pe site-uri, inclusiv publicaţii de ştiri, pentru a-şi antrena sistemele de inteligenţă artificială. Compania a eliminat pasajul controversat şi susţine că modificările nu îi oferă drepturi suplimentare asupra conţinutului publicat online.

Textul eliminat de pe pagina dedicată termenilor comerciali prevedea că Meta poate utiliza conţinutul de pe anumite domenii, pagini web sau adrese URL pentru a furniza, dezvolta, îmbunătăţi, cerceta şi antrena produsele, serviciile şi funcţiile sale, precum şi pentru a le menţine integritatea.

Formularea a stârnit îngrijorări în rândul specialiştilor în drept digital şi al organizaţiilor media. Publicaţia Nieman Lab şi James Grimmelmann, profesor de drept digital şi informatic la Universitatea Cornell, au interpretat prevederea ca pe o posibilă încercare de a permite Meta să folosească gratuit conţinut colectat de pe site-uri pentru antrenarea produselor AI.

O altă preocupare a fost că termenii ar putea fi interpretaţi ca oferind companiei posibilitatea de a ignora instrucţiunile din fişierele robots.txt, prin care administratorii site-urilor îşi pot exprima preferinţele privind accesul roboţilor de colectare automată la conţinutul lor.

Reprezentanţii Meta au respins anterior aceste interpretări. Andy Stone, vicepreşedintele pentru comunicare al companiei, şi purtătorul de cuvânt Daniel Roberts au afirmat că nu s-a schimbat modul în care Meta utilizează roboţii web şi că sugestiile contrare sunt false.

Într-o nouă declaraţie transmisă publicaţiei The Verge, Daniel Roberts a explicat că prevederile privind colectarea automată a datelor, reunite într-o singură secţiune, se aplicau exclusiv produselor de publicitate şi celor destinate companiilor. Potrivit acestuia, Meta a clarificat acest lucru direct în termenii comerciali pentru a evita interpretările greşite.

Reprezentantul companiei a mai precizat că proprietarii site-urilor pot folosi în continuare fişierele robots.txt pentru a-şi semnala preferinţele privind accesul roboţilor web. El a insistat că actualizarea nu vizează colectarea conţinutului de pe site-urile de ştiri şi nu acordă Meta drepturi noi care să prevaleze asupra preferinţelor exprimate de administratorii acestora.

Prin eliminarea pasajului contestat şi clarificarea domeniului de aplicare a termenilor, Meta încearcă să răspundă criticilor fără a admite că regulile anterioare ar fi schimbat efectiv modul în care compania colectează date de pe internet.