Dosar penal la Măstăcani: Un tânăr a fost prins la miezul nopţii pe un moped neînregistrat şi fără permis de conducere

O plimbare nocturnă pe străzile din comuna gălăţeană Măstăcani s-a transformat rapid într-un dosar penal stufos pentru un tânăr teribilist. Sâmbătă, 17 octombrie, în jurul orei 22:40, în timp ce desfăşurau o misiune specifică de supraveghere şi control în zona de competenţă, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Folteşti (structură subordonată ITPF Iaşi) au observat în trafic un moped. Echipajul, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a efectuat imediat semnalele regulamentare de oprire pentru a verifica vehiculul pe două roţi, la ghidonul căruia a fost legitimat un tânăr în vârstă de doar 20 de ani.

Ceea ce părea a fi un simplu control de rutină în trafic a scos la iveală un lung şir de abateri grave de la legislaţia rutieră. În urma interogării bazelor de date specifice, oamenii legii au constatat cu stupoare că tânărul nu deţinea permis de conducere pentru absolut nicio categorie de vehicule. Problemele nu s-au oprit aici, deoarece nici mopedul pe care acesta se deplasa nu îndeplinea condiţiile legale pentru a fi pe stradă, vehiculul nefigurând ca fiind înregistrat în circulaţie. Aventura pe două roţi a fost astfel curmată brusc, iar tânărul a fost nevoit să dea explicaţii în faţa autorităţilor pentru faptele sale.

În faţa acestor evidenţe incontestabile, poliţiştii de frontieră gălăţeni au deschis un dosar penal şi continuă cercetările amănunţite. Tânărul este anchetat acum sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni concurente: punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat, coroborată cu infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere. La finalizarea anchetei, urmează să fie dispuse toate măsurile legale care se impun pentru a sancţiona acest comportament periculos în trafic.