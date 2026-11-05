Gimnasta Ana Maria Bărbosu a fost suspendată pentru doping

Gimnasta româncă Ana Maria Bărbosu a fost sancţionată cu o perioadă de ineligibilitate de doi ani, după ce Divizia Antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv a menţinut parţial cererea disciplinară a Federaţiei Internaţionale de Gimnastică (World Gymnastics) împotriva gimnastei, pentru trei controale antidoping ratate (ADRV), potrivit site-ului TAS de la Lausanne.

Perioada de suspendare începe de la data de 5 mai 2026, data suspendării sale provizorii. Iniţial, ITA a anunţat suspendarea provizorie a gimnastei pentru 12 luni după ce nu a fost găsită de 3 ori la rând de agenţii antidoping la domiciul la care a anunţat că se află.

Bărbosu a contestat 2 dintre cele 3 încălcări de care a fost acuzată, dar după audierea părţilor implicate, Tribunalul pentru Arbitraj Sportiv de la Lausanne a stabilit că sportiva este vinovată şi a suspendat-o pe o perioadă de 2 ani, care va expira pe 5 mai 2028.