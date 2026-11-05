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    Înot: Daria-Măriuca Silişteanu a cucerit aurul olimpic la Dakar

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Înot: Daria-Măriuca Silişteanu a cucerit aurul olimpic la Dakar

Catalin RĂDULESCUSport05.11.2026

Înot: Daria-Măriuca Silişteanu a cucerit aurul olimpic la Dakar

Veşti excelente de la Jocurile Olimpice pentru tineret ce se desfăşoară în această perioadă la Dakar în Senegal. Românca Daria-Măriuca Silişteanu a cucerit marţi medalia de aur la înot în proba de 100 metri spate.

Înot: Daria-Măriuca Silişteanu a cucerit aurul olimpic la Dakar

Daria a fost cronometrată cu timpul de 59.98 secunde. Podiumul a fost completat de sud-coreeanca Kim Seungwon, cu rezultatul 1:00.23 şi argetinianca Cecilia Dielake, cu timpul 1:00.83. Este a doua medalia pentru sportiva noastră, după argintul obţinut zilele trecute la 100 metri fluture.

Silişteanu va mai concura pe 10 noiembrie şi în proba de 50 m spate.

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