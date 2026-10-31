Întreruperi programate de curent în județul Galați: Sute de abonați rămân fără energie electrică între 2 și 5 noiembrie 2026 

Sucursala Galați a Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) anunță o serie de întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică, în perioada 2 – 5 noiembrie 2026. Sistările sunt necesare pentru efectuarea unor lucrări tehnice menite să asigure buna funcționare și modernizarea instalațiilor din județ. Printre cei afectați se numără atât clienți casnici, cât și agenți economici din municipiu și din mai multe comune.

Calendarul complet și zonele afectate de aceste opriri sunt următoarele:

Luni, 2 noiembrie 2026 (09:00 – 15:00): În comuna Matca vor fi afectați 60 de abonați de pe strada Vasile Lupu (zona spre Nord).

În comuna Matca vor fi afectați 60 de abonați de pe strada Vasile Lupu (zona spre Nord). Marți, 3 noiembrie 2026: 08:00 – 16:00: În municipiul Galați vor rămâne fără curent casele de pe strada G. Coșbuc (tronsonul cuprins între străzile Brăilei și Kogălniceanu), blocurile Vega și Colibri (Coșbuc nr. 22-28), Benzinăria BKO, Hotelul Turist, precum și clienții casnici și agenții economici aferenți zonei. 09:00 – 15:00: În comuna Matca vor fi sistați alți 80 de abonați de pe strada Vasile Lupu (spre Nord), iar în comuna Priponești va fi afectat parțial satul Ciorăști (200 de abonați nealimentați în total).

Miercuri, 4 noiembrie 2026 (09:00 – 17:00): În localitatea Tulucești se va opri curentul pentru 200 de abonați din zona străzilor Albatrosului, Bisericii, Calea Galați, Florilor, Salcâmului, Stadionului, Toporașului, Troiței, Vadului și Zarandului.

În localitatea Tulucești se va opri curentul pentru 200 de abonați din zona străzilor Albatrosului, Bisericii, Calea Galați, Florilor, Salcâmului, Stadionului, Toporașului, Troiței, Vadului și Zarandului. Joi, 5 noiembrie 2026 (09:00 – 15:00): În comuna Munteni alimentarea va fi întreruptă parțial în satul Ungureni, fiind afectați 220 de abonați.

Reprezentanții companiei își cer scuze pentru neplăcerile provocate și precizează că informațiile actualizate în timp real pot fi accesate pe site-ul oficial al operatorului, la rubrica dedicată întreruperilor planificate. Consumatorii care doresc detalii suplimentare pot contacta dispeceratul la numărul de telefon local 0236 929 sau la linia gratuită Telverde 0800 500 205.