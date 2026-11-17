Un bărbat în vârstă de 67 de ani, din comuna tulceană Văcăreni, este cercetat penal pentru schingiuirea animalelor, după ce a fost filmat manifestând un comportament brutal față de propriul câine, un exemplar de talie mică.

Imaginile au fost distribuite pe Facebook, iar polițiștii au intervenit de urgență și au salvat animalul.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Tulcea, verificările au fost demarate pe 14 noiembrie 2026 de către polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, imediat după apariția înregistrării video în spațiul public.

Câinele a fost plasat într-un adăpost și va fi evaluat medical

În dimineața zilei de 15 noiembrie 2026, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, împreună cu lucrătorii Secției 2 Poliție Rurală Măcin, au descins la domiciliul bărbatului din comuna Văcăreni, identificat drept persoana surprinsă în imaginile revoltătoare.

Exemplarul canin a fost găsit în gospodărie, a fost preluat de polițiști și plasat într-un adăpost autorizat, urmând să fie supus unei evaluări medicale de specialitate.

Dosar penal pentru schingiuirea animalelor

În cauză, polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de schingiuire a animalelor, conform Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, cercetările fiind continuate sub coordonarea unui procuror pentru stabilirea întregii situații de fapt.