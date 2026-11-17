Galaţiul a găzduit în weekend două turnee din faza a doua a Campionatului Naţional de baschet Under 17.

La sala de sport de la Şcoala Gimnazială 3, fetele de la LPS Galaţi, antrenor Oana Tiron, s-au comportat exemplar şi au reuşit o calificare spectaculoasă la turneul semifinal după ce au înregistrat rezultatele: 107-22 cu CSŞ 1 Fly OC Constanţa şi 52-53 cu CSU ASE Bucureşti.

Lotul de jucătoare: Elleni Brănişteanu, Andreea Mirică, Ilinca Muşat, Sofia Bujoreanu, Simona Guţu, Diana Doroftei, Andreea Câşlariu, Nicoleta Gherghescu, Ana Voiculeţ, Tania Secan, Denisa Rangă, Eva Tiron, care nu a putut evolua fiind accidentată.

La sala sporturilor Dunărea, băieţii de la CSM Galaţi, antrenori: Tudose Teodoraşcu, Gelu Cazanoschi şi Andrei Ciobotaru, s-au calificat en-fanfare de pe primul loc după trei victorii: 98-36 cu Cormoran Constanţa, 93-55 cu CSŞ Bacău şi 79-75 cu CSM Constanţa.

Lotul de jucători: Mario Stavăr, Luca Mitrofan, David Buhăescu, Mihail Stupu, Rareş Pop, Vlad Panait, Gabriel Ilie, David Obreja, Luca Mirică, Răzvan Buleandră, Andrei Turcu, Mihai Dumbravă, Andrei Moisă, David Ştefan, Dragoş Tudose, David Puia, Georgian Maftei.

Turneele semifinale se vor disputa în perioada 29-31 ianuarie 2027.