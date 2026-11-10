Descinderi masive și în județul Brăila: 22 de percheziții domiciliare și mii de cartușe confiscate în cadrul Operațiunii JUPITER

Polițiștii brăileni au descins la zeci de adrese din municipiu și județ pentru a destructura o rețea de persoane care dețineau ilegal un adevărat arsenal. În urma perchezițiilor, oamenii legii au descoperit numeroase pistoale, puști și mii de elemente de muniție.

O amplă desfășurare de forțe a avut loc pe raza județului vecin în cadrul aceleiași acțiuni naționale coordonate de la cel mai înalt nivel al structurilor judiciare.

„În perioada 2 – 8 noiembrie 2026, în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Brăila – Biroul Arme Explozivi și Substanțe Periculoase, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila și Parchetului de pe lângă Judecătoria Făurei, au pus în executare 22 de mandate de percheziție domiciliară, atât în municipiu cât și în județ, în dosare penale privind săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor”, se arată în comunicatul transmis de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Brăila, descinderile vizând mai multe cauze aflate în lucru pe rolul parchetelor locale.

Mii de gloanțe și arme deținute fără drept

În urma controalelor amănunțite din locuințele suspecților, anchetatorii au scos la iveală o cantitate impresionantă de armament de contrabandă și cartușe periculoase.

„În cauză, au fost identificate 10 arme neletale lungi de tip pușcă și aproximativ 1.990 de elemente de muniție aferente, 6 arme neletale scurte de tip pistol și aproximativ 4.980 de elemente de muniție aferente și 100 de capse de inițiere nepercutate”, potrivit IPJ Brăila, toate aceste dispozitive fiind depistate în cadrul verificărilor din teren.

Suspiciunile inițiale ale polițiștilor rutiere și de investigații s-au confirmat imediat ce au fost interogate sistemele informatice de evidență a populației.

„În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a stabilit faptul că persoanele în cauză nu ar fi deținut calitatea de deținători autorizați de arme și muniții”, se precizează în informarea Poliției, acest aspect transformând simpla posesie a obiectelor într-o infracțiune gravă.

Toate pistoalele, puștile și cartușele descoperite la adresele percheziționate au fost ridicate imediat în condiții de maximă siguranță pentru a fi expertizate de specialiști.

„Toate bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, urmând a fi supuse unor constatări criminalistice și balistice”, se menționează în documentul citat, experții urmând să stabilească cu exactitate starea de funcționare și periculozitatea fiecărei piese din arsenal.

Ca urmare a probelor strânse în timpul perchezițiilor, suspecții au devenit automat subiecții unor anchete penale complexe de lungă durată.

„În cauză au fost întocmite dosare de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor”, potrivit sursei citate, cercetările fiind continuate de procurori pentru tragerea la răspundere a celor vinovați.

Sprijin masiv din partea structurilor locale și a Jandarmeriei

Pentru ca acțiunea să se desfășoare fără incidente, la descinderi au participat forțe importante din cadrul secțiilor rurale și de oraș, dar și trupe de ordine publică.

„Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Brăila – Secția 2 de Poliție Rurală Brăila, Poliției Orașului Ianca, Poliției Orașului Însurăței, Poliției Orașului Făurei, cât și de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila”, se mai arată în comunicat, cooperarea interinstituțională asigurând succesul operațiunii pe raza întregului județ.

Această serie de percheziții face parte din calendarul de măsuri drastice luate la nivel național pentru a curăța comunitățile de rețelele criminale periculoase.

„Operațiunea JUPITER contribuie la consolidarea eforturilor instituțiilor de aplicare a legii pentru combaterea fenomenului infracțional la nivel național, prin acțiuni coordonate și efficiente care vizează destructurarea rețelelor implicate în activități ilegale”, se specifică în comunicat.

Reprezentanții IPJ Brăila au ținut să reamintească etapele procedurale ale acestei acțiuni, subliniind caracterul tehnic al măsurilor luate de anchetatori.