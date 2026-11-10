Polițiștii gălățeni declanșează controale masive pe șosele: Încep verificările de iarnă împreună cu RAR

Inspectoratul de Poliție Județean Galați anunță o serie de acțiuni de amploare pe drumurile din județ. Odată cu stricarea vremii, polițiștii vor urmări cu strictețe starea tehnică a mașinilor și legalitatea transportului de persoane.

Odată cu trecerea la sezonul rece, echipajele de la Rutieră vor ieși în trafic pentru acțiuni speciale:

„Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați vor desfășura, în perioada următoare, acțiuni tematice pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, în contextul condițiilor specifice sezonului rece.”

Obiectivul principal al oamenilor legii este reducerea numărului de evenimente rutiere grave și responsabilizarea șoferilor:

„Activitățile au ca scop prevenirea accidentelor de circulație și responsabilizarea participanților la trafic, prin verificarea stării tehnice a autovehiculelor, respectarea normelor privind transportul rutier de persoane, precum și adaptarea vitezei la condițiile de drum.”

Se verifică anvelopele și sistemele de frânare

O componentă majoră a acestor razii vizează microbuzele și autobuzele care efectuează curse de călători:

„Acțiunile vor viza verificarea legalității transporturilor rutiere de persoane, precum și a documentelor necesare, a autorizațiilor, a inspecției tehnice periodice și a respectării perioadelor de conducere și odihnă, potrivit reglementărilor în vigoare.”

În același timp, polițiștii vor organiza filtre stricte împreună cu inspectorii Registrului Auto Român pentru a depista mașinile cu probleme tehnice:

„Totodată, polițiștii vor verifica starea tehnică a autovehiculelor, cu accent pe anvelope, sistemele de iluminare și semnalizare, suprafețele vitrate și sistemul de frânare, inclusiv prin acțiuni desfășurate în colaborare cu specialiștii Registrului Auto Român.”

Agenții de la Rutieră vor monitoriza atent și comportamentele agresive sau imprudența la volan, specifice acestei perioade din an:

„O atenție deosebită va fi acordată prevenirii și combaterii vitezei neadaptate la condițiile de drum, nerespectării distanței de siguranță și efectuării manevrelor periculoase, acestea reprezentând factori de risc pentru producerea accidentelor rutiere.”

Infrastructura deficitară, raportată de polițiști

Pe lângă verificarea șoferilor, acțiunile din teren vor urmări și starea drumurilor din județ, pentru a semnala din timp problemele:

„În cadrul acțiunilor vor fi identificate și eventualele deficiențe privind infrastructura rutieră și viabilitatea drumurilor, în vederea remedierii acestora.”

În final, reprezentanții IPJ Galați fac un apel ferm către toți conducătorii auto să își ia măsuri de precauție înainte de a pleca la drum: