Liești: Arestat preventiv după ce a fost prins băut la volan

Un bărbat de 40 de ani a fost trimis în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile, în urma unei decizii a magistraților. Măsura a fost luată după ce șoferul a fost depistat în trafic de polițiști având o alcoolemie uriașă în sânge.

Măsurile preventive au fost luate rapid de oamenii legii imediat după ce suspectul a fost scos din trafic și condus la audieri.

„La data de 8 noiembrie 2026, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Liești au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 40 de ani, din localitatea Liești, județul Galați, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, se arată în comunicatul transmis de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați, reținerea inițială fiind urmată de prezentarea acestuia în fața judecătorilor.

După expirarea ordonanței emise de polițiști, cazul a ajuns pe masa magistraților locali, care au considerat că șoferul prezintă un pericol public și au decis încarcerarea lui.

„Ulterior, după prezentarea bărbatului la Judecătoria Liești, instanța a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile”, potrivit IPJ Galați, mandatul fiind pus în aplicare imediat de forțele de ordine.

Depistat în flagrant delict pe o stradă din Liești

Anchetatorii au stabilit întreaga dinamică a evenimentelor și au adunat probe clare care demonstrează starea gravă în care bărbatului se afla în momentul în care s-a urcat la volan.

„Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că la data de 6 noiembrie 2026, în jurul orei 08:40, bărbatul ar fi condus un autoturism pe strada Ștefan Octavian-Iosif, din localitatea de domiciliu în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice”, se specifică în informarea transmisă de reprezentanții instituției.

Aparatele de măsură ale polițiștilor din mediul rural au arătat o valoare alarmantă la testarea din stradă, confirmată ulterior și prin analizele detaliate de laborator.