Recomandări de maximă importanță pentru sezonul rece: Cum putem preveni incendiile provocate de sobe

Odată cu scăderea temperaturilor, Inspectoratul pentru Situații de Urgență lansează un apel ferm către cetățeni pentru verificarea mijloacelor de încălzire. Neglijarea regulilor de siguranță poate duce la tragedii sau la pagube materiale de proporții.

Măsurile de prevenție sunt esențiale pentru a evita aprinderea locuințelor sau a spațiilor de depozitare din cauza coșurilor defecte.

„RECOMANDĂRI PENTRU PREVENIREA INCENDIILOR PROVOCATE DE SOBE Pentru prevenirea unor astfel de evenimente, pompierii recomandă cetăţenilor: Verificaţi periodic sobele şi coşurile de fum şi apelaţi la personal specializat pentru curăţarea şi repararea acestora.

Nu utilizaţi sobe cu defecţiuni sau improvizaţii.

Nu amplasaţi materiale combustibile în apropierea sobelor şi nu uscaţi haine, lemne, fructe sau alte produse pe acestea ori în imediata lor vecinătate.

Aşezaţi în faţa uşii sobei o bucată de tablă care să protejeze pardoseala de eventualele scântei sau căderi de jar.

Nu lăsaţi sobele în funcţiune nesupravegheate şi nu adormiţi înainte de a vă asigura că focul este stins.

Nu depozitaţi cenuşa şi jarul nestins în apropierea materialelor combustibile”, se arată în ghidul oficial de informare publică, respectarea cu strictețe a acestor reguli simple fiind de natură să protejeze viețile omenești și bunurile materiale de furia flăcărilor.

În cazul apariției oricărui indiciu de pericol sau a unei situații de urgență iminente, populația trebuie să reacționeze imediat și să solicite sprijinul structurilor profesioniste de intervenție.

„În cazul producerii unei situaţii de urgenţă, apelaţi numărul unic 112! Mai multe informaţii despre comportamentul preventiv pot fi găsite pe platforma naţională www.fiipregatit.ro”, potrivit pompierilor, care reamintesc că rapiditatea alertării echipajelor reduce considerabil amploarea pagubelor.

Pericol de proporții la Isaccea: O hală a fost cuprinsă de flăcări din cauza unei sobe

Un exemplu clar al modului în care o simplă improvizație sau o sobă nesupravegheată poate provoca un dezastru a avut loc recent în regiune, unde o întreagă incintă comercială a fost pusă în pericol.

„În această seară, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al judeţului Tulcea au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală din oraşul Isaccea, în apropierea căreia erau depozitate şi materiale chimice”, se precizează în comunicatul oficial al salvatorilor, intervenția rapidă fiind vitală deoarece în curte se afla îngrăşământ depozitat la o distanţă relativ mică de focar.

Pentru limitarea efectelor și controlul extinderii focului spre zonele cu risc ridicat, la fața locului a fost direcționat un contingent însemnat de salvatori militari.

„La locul evenimentului au fost mobilizate două autospeciale de stingere şi o autoscară din cadrul Detaşamentului de Pompieri Tulcea. Pentru sprijinirea forţelor de intervenţie, în sprijinul pompierilor de la Detaşamentul Tulcea a fost trimis un echipaj format din cinci subofiţeri, cu o autospecială de stingere, din cadrul Secţiei de Pompieri Măcin”, se menționează în documentul citat, mobilizarea fiind una de proporții.

Primele măsuri de stingere au fost luate într-un mod eficient de către structura locală de intervenție din localitate, înaintea sosirii ajutoarelor din municipiu.

„Până la sosirea echipajelor profesioniste, incendiul a fost localizat şi lichidat de către Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Isaccea”, potrivit reprezentanților ISU Tulcea, mobilizarea promptă a voluntarilor împiedicând extinderea flăcărilor la substanțele periculoase din curte.

Echipajele trimise în teren au securizat întreaga zonă afectată și au trecut la eliminarea oricăror surse ascunse care ar fi putut relansa flăcările în clădirea afectată.

„În aceste momente, pompierii tulceni acţionează pentru lichidarea tuturor focarelor şi verifică hala pentru a elimina orice pericol de reaprindere”, se arată în textul informării, în interiorul halei fiind depozitate cantități însemnate de nuci şi alte cereale.

După finalizarea primelor cercetări la fața locului și evaluarea instalațiilor, inspectorii de prevenire au stabilit și elementul tehnic de la care a pornit întregul eveniment.