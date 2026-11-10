Captură record la Brăila: Un bărbat a fost prins în flagrant cu 20 de kilograme de substanțe psihoactive ascunse în valize

O operațiune de proporții a structurilor de combatere a criminalității organizate s-a finalizat cu o captură impresionantă de substanțe interzise în municipiul vecin. Un tânăr a fost reținut după ce a fost depistat în trafic având asupra sa zeci de pungi pline cu substanțe cristaline periculoase.

Anchetatorii de la structurile de elită au reușit să destructureze activitatea unui traficant care aducea pe piața locală cantități industriale de produse interzise.

„Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Brăila, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Brăila, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, de 28 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efect psihoactiv”, se arată în comunicatul oficial, acțiunea fiind rezultatul unei monitorizări atente a suspectului.

Substanțele psihoactive, mascate printre haine în trolere

Prinderea în flagrant a suspectului s-a realizat în cursul serii, chiar în momentul în care acesta se pregătea să distribuie marfă de ordinul zecilor de mii de euro.

„În seara de 8 noiembrie 2026, acesta a fost depistat în flagrant delict, în municipiul Brăila, în timp ce ar fi deținut asupra sa, în scop de comercializare, aproximativ 20 de kilograme de produs psihoactiv N-ethylnorpentedrone”, potrivit structurilor de combatere a criminalității organizate, cantitatea uriașă fiind destinată consumatorilor din regiune.

Modul de operare al tânărului era unul clasic, acesta încercând să disimuleze substanțele periculoase sub aparența unor bagaje obișnuite de călătorie.

„Substanța cristalină, ambalată în 21 de pungi, de diferite dimensiuni, a fost descoperită ascunsă în două trolere, printre diferite obiecte de vestimentație și alte bunuri”, se precizează în informarea DIICOT, fiecare pachet fiind sigilat special pentru a nu atrage atenția.

Pe lângă substanțele de tip cristal, în bagajele percheziționate de polițiști au fost găsite și toate ustensilele logistice necesare pentru porționarea și pregătirea mărfii pentru vânzare.

„De asemenea, în bagajele persoanei cercetate au fost descoperite un cântar de mare precizie, un aparat de vidat, precum și alte mijloace de probă”, se menționează în documentul citat, elemente care demonstrează caracterul organizat al activității infracționale.

Propus pentru arestare preventivă la Tribunalul Brăila

Imediat după finalizarea flagrantului și a audierilor maraton, procurorii antimafia au luat primele măsuri preventive drastice împotriva suspectului.

„La data de 9 noiembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Brăila au dispus reținerea bărbatului”, potrivit sursei citate, acesta petrecându-și noaptea în arestul poliției.

Soarta bărbatului de 28 de ani urmează să fie decisă de magistrați, în cursul zilei de astăzi, în urma prezentării probatoriului administrat de anchetatori.

„Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brăila cu propunere de arestare preventivă a acestuia, pentru 30 de zile”, se specifică în încheierea procedurilor de sesizare a instanței.

Desfășurarea acestei acțiuni complexe a necesitat o strânsă colaborare cu structurile de ordine publică și siguranță rutieră din județ.

„Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Brăila”, se mai arată în comunicat.

Reprezentanții Ministerului Public au ținut să specifice clar regulile procedurale stricte după care se ghidează întreaga anchetă penală desfășurată în acest dosar.