75 de elevi ai Școlii Gimnaziale „Dumitru Căpraru” din comuna Grivița, județul Galați, au învățat să programeze roboți și să folosească tehnologiile moderne în activități inspirate din agricultură, odată cu încheierea proiectului educațional „Știință și Tehnologie”.

Inițiativa s-a desfășurat în cadrul clubului de robotică înființat la nivelul școlii și finanțat prin programul Start ONG, lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow.

Inovație și tradiție aplicate practic

Proiectul și-a propus dezvoltarea competențelor practice, digitale și a gândirii computaționale în rândul copiilor din mediul rural, îmbinând tradiția agricolă a comunității cu tehnologia inovativă. Prin exerciții de programare adaptate vârstei, elevii au înțeles noțiuni precum succesiunea instrucțiunilor, repetarea comenzilor și relația dintre cauză și efect, aplicând direct cunoștințele pentru a rezolva probleme concrete și a corecta eventualele erori din funcționarea roboților.

„Ne bucurăm să vedem cât de mult i-a mobilizat acest proiect pe elevii noștri și cum și-au descoperit curajul de a experimenta, de a greși fără teamă și de a căuta soluții practice. Prin acest club de robotică, am reușit să le arătăm copiilor din Grivița că tehnologia modernă le este la îndemână și că poate sta alături de valorile și nevoile comunității noastre”, a declarat Sorina Iulia Panțîru, directorul Școlii Gimnaziale „Dumitru Căpraru” Grivița.

Start ONG este un program de finanțare comunitară lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow, cu o valoare totală de 600.000 de euro, dedicat proiectelor din domeniile educație, social, mediu, sănătate și cultural.