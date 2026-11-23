50 de persoane vârstnice cu posibilități materiale reduse din județul Galați vor beneficia mâine, 24 noiembrie 2026, de consultații oftalmologice gratuite și ochelari de vedere, la sediul Protoieriei Târgu Bujor. Acțiunea face parte dintr-un program social-filantropic derulat de Arhiepiscopia Dunării de Jos în perioada 23–24 noiembrie 2026, prin care peste 100 de seniori din județele Galați și Brăila primesc sprijin medical concret.

Potrivit reprezentanților Arhiepiscopiei Dunării de Jos, campania este organizată de Federația Filantropia a Patriarhiei Române prin Asociația Filantropică Creștin-Ortodoxă „Sf. Vasile cel Mare” – Galați și se înscrie în seria manifestărilor pastoral-misionare și filantropice dedicate Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al municipiului Galați.

Astăzi, 23 noiembrie, prima etapă a campaniei a avut loc la Însurăței

Prima parte a acțiunii s-a desfășurat astăzi, 23 noiembrie 2026, la sediul Protoieriei Însurăței, județul Brăila, unde alți 50 de seniori au participat la controalele oftalmologice, au primit recomandări medicale de specialitate și au plecat acasă cu ochelarii de vedere necesari activităților zilnice.

Organizatorii precizează că această inițiativă face parte dintr-un program mai amplu derulat de Federația Filantropia împreună cu organizațiile membre din eparhiile Patriarhiei Române, prin care se urmărește sprijinirea categoriilor vulnerabile și îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice.