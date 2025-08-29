Pulse-Fi transformă Wi-Fi-ul în instrument medical pentru monitorizarea ritmului cardiac

O echipă de ingineri de la Universitatea din California, Santa Cruz, a creat Pulse-Fi, o tehnologie care permite monitorizarea ritmului cardiac folosind semnalele Wi-Fi, fără a fi nevoie de ceasuri inteligente, curele toracice sau alte dispozitive purtabile. Proiectul arată că echipamentele wireless obişnuite pot fi transformate într-o soluţie medicală non-invazivă, accesibilă şi precisă.

Tehnologia se bazează pe modul în care fiecare bătaie a inimii produce vibraţii subtile ce modifică undele Wi-Fi. Un emiţător transmite semnalul, iar un receptor colectează variaţiile. Ulterior, un model de învăţare automată, antrenat pe date provenite de la peste o sută de voluntari în diverse poziţii, filtrează zgomotul şi extrage informaţiile legate de puls.

Testele au arătat că sistemul poate măsura ritmul cardiac cu o eroare de doar jumătate de bătaie pe minut, în cinci secunde, şi funcţionează indiferent dacă persoana este aşezată, în picioare sau întinsă, la distanţe de până la trei metri. Chiar şi dispozitive ieftine, precum un Raspberry Pi de 30 de dolari sau un modul ESP32 de 5 dolari, pot rula cu succes Pulse-Fi.

Principalul avantaj al tehnologiei este costul redus şi lipsa contactului direct, ceea ce o face potrivită pentru utilizare acasă, în clinici sau în medii cu resurse limitate. Este deosebit de utilă pentru vârstnici, pacienţi în recuperare sau persoane care nu pot tolera senzorii tradiţionali. Cercetătorii lucrează deja la extinderea sistemului pentru monitorizarea respiraţiei şi detectarea afecţiunilor precum apneea de somn.

Pe termen lung, Pulse-Fi ar putea transforma reţelele Wi-Fi din locuinţe în sisteme pasive de monitorizare a sănătăţii, oferind feedback continuu fără a necesita schimbări în rutina zilnică. Prezentată la Conferinţa Internaţională 2025 privind Calculul Distribuit în Sisteme Inteligente şi Internetul Lucrurilor din Toscana, Italia, această cercetare deschide drumul către un viitor în care senzorii de sănătate invizibili, alimentaţi de Wi-Fi, devin parte integrantă a vieţii de zi cu zi.